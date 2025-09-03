Ova 4 znaka najmanje su pošteni: Veoma teško im je verovati, uvek prave sitne manipulacije u svoju korist

Svi mi volimo da verujemo da se ljudi oko nas vode poštenjem, međutim astrologija otkriva da neki znakovi imaju sklonost drugačijem ponašanju.

Oni ne moraju uvek otvoreno lagati, ali često koriste prečice, poluistine i sitne manipulacije kako bi postigli svoje ciljeve.

Njihova snalažljivost ponekad može biti prednost, ali s druge strane, to im otežava da izgrade poverenje u odnosima. Upravo pripadnici ovih znakova najčešće traže način da stvari okrenu u svoju korist.

Blizanci: Majstori komunikacije i prilagođavanja.

Blizanci su poznati po svojoj dvoličnoj prirodi, pa ne čudi što se često spominju kao znak koji nije uvek najpošteniji. Oni vole menjati priče zavisno od toga s kim razgovaraju, što ih zna dovesti u neugodnu situaciju.

Njihova brzina u komunikaciji i sklonost improvizaciji ponekad znači da istina ostaje po strani. Iako to ne rade uvek iz loše namere, teško ih je uhvatiti u doslednosti. Njihova sposobnost da se prilagode svima može ih učiniti neiskrenim u očima drugih.

Škorpija: Strateški, tajanstveni i skloni manipulaciji.

Škorpije su majstori tajni i manipulacije, a to često dolazi u sukob s poštenjem. Oni vole da imaju kontrolu nad situacijom i ne biraju uvek najiskrenija sredstva da bi je zadržali.

Njihova intenzivna priroda tera ih da skrivaju prave namere, što drugima može delovati opasno i nepouzdano. Iako su odani onima kojima veruju, prema svima ostalima znaju pokazati svoju tamniju stranu. Upravo zbog toga mnogi ih smatraju znakom kojem nije lako verovati. Ne otkrivaju svoje karte i vešto koriste tuđe slabosti kad to ide u njihovu korist.

Jarac: Ambiciozni i orijentisani na uspjeh

Jarci su ambiciozni i orijentisani na uspeh, pa im poštenje ponekad nije na prvom mestu. Ako im se ukaže prilika da prečicom dođu do cilja, često će je iskoristiti.

Njihova hladna logika navodi ih da racionalizuju svoje postupke i opravdaju ih potrebom za napretkom. Iako ih ljudi često doživljavaju kao pouzdane, iza njihove ozbiljnosti krije se sposobnost da okrenu istinu u svoju korist. Za njih je rezultat važniji od načina na koji su do njega došli.

Ribe: Maštovitost ih odvodi u svet poluistina

Ribe na prvi pogled deluju osetljivo i iskreno, ali njihova maštovitost zna ih odvesti u svet poluistina. One lako izmene detalje priča kako bi ispale žrtve ili dobile saosjećanje.

Njihova sposobnost da stvaraju iluzije često se koristi kao odbrambeni mehanizam, ali drugima to izgleda kao nepoštenje. Ribe retko otvoreno priznaju greške, radije će se povući i opravdavati kroz izgovore. Njihova emotivna priroda tako im često postaje izgovor za skrivanje prave istine.

I na kraju: Sve ovo treba uzeti sa dozom zabave. Svaki znak ima svoje svetle i tamne strane, a poštenje zavisi više od ličnih vrednosti nego od horoskopskog znaka i datuma rođenja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com