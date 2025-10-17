Ova 4 znaka su na udaru sudbine: Karma im vraća „milo za drago“!

Astrolozi najavljuju da naredni period donosi snažan karmički vrtlog za četiri horoskopska znaka – Škorpiju, Ribe, Vagu i Blizance.

Njih očekuju lekcije sudbine, introspektivni izazovi i preokreti. Istovremeno, Bik postaje miljenik kosmosa i dobija iznenadnu nagradu koja može promeniti njegov životni tok.

Škorpija – vreme istine i transformacije

Fokus na odnosima i poverenju.

Bićete primorani da se suočite sa istinama koje ste izbegavali.

Ključ: otpustiti ono što ne donosi mir i graditi iskrene veze.

Ribe – buđenje iz sna

Potrebno je suočiti se sa realnošću finansija i samopouzdanja.

Intuicija je saveznik, ali sada je važno i praktično delovanje.

Lekcija: naučiti da kažete „ne“ i postavite granice.

Vaga – test ravnoteže

Partnerski i ljubavni odnosi ulaze u fazu preispitivanja.

Pitanje: volite li sebe onoliko koliko volite druge?

Harmonija dolazi tek kada dopustite da vas život „razmrsi“.

Blizanci – snaga reči

Vaš brz um mora da uspori.

Reči sada imaju posledice – vreme je da govorite iz srca.

Iskrenost prema sebi otvara vrata slobodi.

Bik – kosmička nagrada

Dok drugi prolaze kroz karmičke lekcije, Bik dobija neočekivanu ponudu, priznanje ili finansijski dobitak.

Nagrada stiže kada se izađe iz zone komfora.

Poruka: najveći pokloni dolaze kada ih najmanje očekujete.

Šta je karmički vrtlog?

Period vraćanja nerešenih tema iz prošlosti.

Nije kazna, već prilika za rast i oslobađanje.

Oni koji prihvate lekcije dobijaju dar – unutrašnji mir i jasnoću.

Za četiri znaka – Škorpiju, Ribe, Vagu i Blizance – predstoji period introspektivnih izazova i karmičkih lekcija. Bik, s druge strane, dobija priliku za iznenadni preokret i nagradu. Prihvatanje lekcija i otvorenost za promene ključ su za rast i unutrašnji mir.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com