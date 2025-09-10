Ova 4 znaka ulaze u najintenzivniji period godine: Do 21. septembra čeka ih – pakao

Koridor pomračenja započeo je 8. septembra tačno u 20:09 punim Mesecom u Ribama, a završava se 21. septembra pomračenjem Sunca u Devici. Ovaj astrološki period donosi snažne preokrete, naročito za četiri znaka: Bik, Rak, Jarac i Vodolija. Njih očekuju dani dubokih promena, emotivnih izazova i važnih odluka.

Bik – kreativnost u punom sjaju, ali emocije na testu

Na poslovnom planu Bikovi dobijaju priliku da pokažu svoju kreativnost, uz važne pregovore koji mogu poboljšati finansijsku situaciju. Iako su fokusirani na porodične obaveze, osoba iz poslovnog okruženja sve više im okupira misli. Pomračenje Meseca donosi test prijateljstava i razotkriva nerealna očekivanja. Zdravlje se poboljšava.

Rak – poslovni kontakti i emotivna iskrenost

Rakovi ulaze u fazu intenzivne komunikacije i dogovora. Moguće je kraće poslovno putovanje, kao i potpisivanje važnog ugovora koji donosi napredak. Slobodni Rakovi mogu upoznati nekog preko društvenih mreža ili na putovanju. Oni u vezi moraju da se suoče s potisnutim problemima – Saturn traži iskrenost. Zdravlje je promenljivo.

Jarac – šansa za učenje i novi početak

Jarčevi imaju idealnu priliku za edukaciju, kurseve ili saradnju sa inostranstvom. Sve što sada započnu imaće dugoročan uticaj na karijeru. Moguće je preseljenje zbog posla. Ljubavni život donosi kontakt sa osobom izdaleka, dok zauzeti Jarčevi žele više iskrenih razgovora i zajedničkih planova. Zdravlje je stabilno.

Vodolija – finansijski izazovi i tajne strasti

Vodolije se suočavaju s potrebom da reorganizuju finansije – retrogradni Saturn ih podstiče na štednju. Pomračenje Meseca u njihovom drugom polju donosi odliv novca ili suočavanje sa dugovima. Na poslu imaju priliku da javno predstave svoje ideje. Ljubavni život je intenzivan: slobodne Vodolije ulaze u strastvenu, ali tajanstvenu vezu, dok zauzete osećaju pojačanu bliskost i posesivnost. Zdravlje je solidno.

Ove dve nedelje donose turbulentne promene, ali i priliku za lični rast. Za Bikove, Rakove, Jarčeve i Vodolije, koridor pomračenja je poziv da se suoče sa sobom, preispitaju odnose i donesu odluke koje menjaju tok života

