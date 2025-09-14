Ova 4 znaka Zodijaka konačno prekidaju pakleni period u septembru

U septembru 2025. javlja se niz astroloških promena: Saturn u Ribama ulazi u retrogradnu fazu, zatim nas očekuje lunarno pomračenje koje završava važnu životnu fazu, a pred kraj meseca solarno pomračenje donosi priliku za potpuno novi početak. Za četiri znaka Zodijaka ova energija donosi kraj bolnog ciklusa i otvaranje vrata pozitivnim promenama.

Bik

Bikovi prekidaju emotivni začarani krug – dugo ste bili zarobljeni između uspona i padova u ljubavi. Ove nedelje može vas iznenaditi priznanje osećanja od strane dugogodišnjeg prijatelja ili bliske osobe, što kruniše kraj osećanja usamljenosti. Ako ste u vezi, vratite dečju razigranost u partnerstvo, ali obratite pažnju i na finansije: preispitajte da li dajete više nego što dobijate i oslonite se na partnerovu podršku da biste oboje napredovali.

Lav

Lavovi zatvaraju karmički krug koji se vuče godinama. Nakon čišćenja dugova prošlosti, konačno ćete osetiti olakšanje i slobodu da krenete dalje. Obratite posebnu pažnju na ljubavne obrasce – izbegavajte greške iz predaka kako ne biste blokirali sopstveni rast. Finansijska oblast takođe doživljava preokret: doslednim održavanjem budžeta stavljate tačku na stare dugove i otvarate sebi put ka većoj stabilnosti.

Škorpija

Škorpije konačno dobijaju priliku da ponovo osete strast i intenzitet u ljubavi. Ako vam je veza do sada delovala drveno, septembar unosi jaku energiju i vatru. Ipak, pazite na svoj društveni krug: okružite se ljudima koji vas inspirišu i udaljite one koji vam rasipaju energiju. Čišćenje prostora od distrakcija pokazuje da ste spremni za novi nivo posvećenosti i ličnog rasta.

Vodolija

Vodolije prekidaju bolni ciklus u odnosima tako što počinju iznutra: umesto da krivite druge, zapitajte se kako se vi pojavljujete pred ljudima. Koje obrasce treba da ostavite iza sebe da biste privukli pravu osobu? Dok radite na sebi, karijera vam ide uzlaznom putanjom – očekujte unapređenje ili vođenje tima, a time i povećanje prihoda do kraja septembra.

