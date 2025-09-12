Ova četiri horoskopska znaka zgrnuće bogatstvo do kraja 2025.

Prema astrološkinji Heleni Hathor, četiri znaka Zodijaka doživljavaju značajan finansijski preokret u drugoj polovini 2025. Nakon usporenog starta godine, prilike će isplivati i izlečiti rane u budžetu za one koji godinama čekaju šansu za veći prihod.

Rak

Za Rakove je 2025. početak bio obeležen Marsom u retrogradnosti koji je usporavao vašu motivaciju i novčane tokove. Kada je Mars napustio vaš znak u aprilu, a Jupiter, planeta obilja i sreće, ušla u vaše polje u junu, do kraja godine doći će do naglog porasta priliva novca i otvaranja novih mogućnosti finansijske stabilnosti.

Strelac

Strelčevi, poznati po optimizmu, možda nisu osetili svoju uobičajenu sreću u prvoj polovini godine, ali u drugoj polovini 2025. doživljavate značajan porast zajedničkih resursa. Moguće je da ćete se odlučiti za kredit ili zajam čiji će efekat postati vidljiv upravo u narednim mesecima.

Blizanci

Blizanci su možda osetili zamor i nedostatak inspiracije dosad, ali drugi deo 2025. donosi iznenadni nalet novca. Vaš trud i posvećenost konačno će uroditi plodom – budite spremni da uberete plodove svog rada brže nego što očekujete.

Bik

Bikovi oduvek znaju da raspolažu finansijama, ali u poslednje vreme novčani tokovi su delovali skromno. U drugoj polovini 2025. imate šansu za neočekivan priliv novca, posebno kada Uran pređe u Blizance u julu. Ipak, savetuje se da taj iznenadni dobitak štedljivo čuvate za “kišne dane” jer može brzo nestati ako se ne ophodite pažljivo s njim.

Iskoristite energiju zvezda – planirajte budžet, ulažite pametno i uživajte u plodovima svog finansijskog preokreta.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com