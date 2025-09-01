Ova četiri znaka u septembru postaju magnet za izobilje i sreću: Tačno na ove datume sve kreće nabolje

Septembar 2025. donosi neobične astrološke prilike: Jupiter u Raku i Venera u Lavu i Devici udružuju snage kako bi četiri horoskopska znaka privukla značajnu dozu finansijske sreće i obilja. Ovaj period obećava nove prilike, bolje samopouzdanje i stabilnije odnose.

Rak – Ekspanzija i nova samouverenost

Jupiter prolazi kroz vašu prvu kuću samo jednom u 12 godina, donoseći optimizam i prilike za lični rast. U prvoj polovini meseca Venera u Lavu ulazi u vašu drugu kuću novca, pa se mogu očekivati bolji prihodi i podignuto samopoštovanje. Stabilnost dodatno jača Saturnov trigon sa vašim Suncem, naročito ako ste rođeni krajem znaka.

Lav – Sakriveni resursi i kristalno jasna samosvest

Jupiter u vašoj dvanaestoj kući pruža suptilnu, ali duboku vrstu unutrašnjeg rasta – možete primetiti neočekivanu podršku ili rešenja „u hodu“. Venera u vašem znaku do 19. septembra pojačava privlačnost i samopouzdanje, a kada uđe u Devicu, pomaže da unapredite finansije i vrednost sopstvenih sposobnosti. Aspekti Plutona sa Saturnom i Uranom nagoveštavaju i kvalitetna poslovna ili emotivna partnerstva.

Devica – Prijatelji i želje dovode obilje

Jupiter u jedanaestoj kući otvara vrata novim poznanstvima i podršci prijatelja, dok vaši dugoročni ciljevi dobijaju realnu šansu za ostvarenje. Od 19. septembra Venera prolazi kroz vaš znak, donoseći vam dodatnu harizmu i lepši izgled, pa ćete se osećati privlačnije i samouverenije nego ikada.

Blizanci – Finansijski bum i neočekivane prilike

Jupiter u vašoj drugoj kući označava rast prihoda, smanjenje dugova i veću sigurnost u sopstvene vrednosti. Venera u Lavu do 10. septembra poboljšava komunikaciju i društvene veze, a ulazak Urana u vaš znak najavljuje važne promene i mogućnosti za vođstvo ili udaljeni rad. Sklad Urana i Plutona dodatno pojačava prilive sreće kroz putovanja ili obrazovanje.

Iskoristite ovu mesečnu kombinaciju planeta da razvijete svoje talente, pokrenete važne projekte i otvorite vrata ka dugoročnom obilju!

