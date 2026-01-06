Ova drevna astrološka tehnika otkriva vašu sudbinu u 2026. godini (VIDEO)

Godišnje profekcije su drevna astrološka tehnika koja svake godine vašeg života „aktivira“ jedno od 12 područja natalne karte

Drevna astrološka tehnika može nam pomoći da u godinama koje dolaze iskoristimo maksimum svog potencijala

Da li ste se ikada pitali kako astrolozi mogu s takvom preciznošću da predvide važne životne prekretnice? Iako deluje nemoguće, astrologija nudi alate za predviđanje ključnih događaja poput venčanja, rođenja dece ili velikih promena u karijeri.

Jedna od glavnih, a ujedno i najstarijih tehnika koja se za to koristi naziva se godišnja profekcija. Najbolja stvar je to što vam za korišćenje nije potrebno profesionalno znanje – dovoljne su vaše godine života kako biste otkrili šta vam donosi nova godina, piše Elite Daily.

Šta su godišnje profekcije?

Godišnje profekcije su drevna astrološka tehnika koja svake godine vašeg života „aktivira“ jedno od 12 područja, odnosno kuća, vaše natalne karte. Svaka kuća vlada određenim aspektima života, a teme aktivirane kuće postaju dominantne od jednog do drugog rođendana.

Sastav je vrlo jednostavan i cikličan. U trenutku rođenja ulazite u godinu prve kuće, koja se odnosi na vas same, vaš identitet i telo.

S prvim rođendanom prelazite u godinu druge kuće, koja vlada finansijama i vrednostima. S drugim rođendanom aktivira se treća kuća komunikacije, i tako redom.

Nakon što navršite 12 godina, ciklus se ponavlja i ponovno ulazite u godinu prve kuće.

Upravo zbog toga, određene godine mogu biti univerzalno izazovne. Primera radi, 19. godina života je godina osme kuće – kuće transformacije, tabua i tuđeg novca – dok je 23. godina pod vladavinom dvanaeste kuće snova, tajni i podsvesti, što mnogima donosi intenzivna emocionalna iskustva.

Kako izračunati svoju profekcijsku godinu za 2026. godinu?

Postupak je jednostavan. Prvo pronađite tablicu godišnjih profekcija, koju lako možete naći na internetu. U njoj pronađite svoje godine života i videćete koja kuća je aktivirana u razdoblju do vašeg sledećeg rođendana. To vam odmah daje uvid u glavne teme koje će obeležiti vašu godinu.

Za dublju analizu, uzmite svoju natalnu kartu i pronađite kuću koju je tablica označila. Znak koji se nalazi na vrhu te kuće, kao i planeta koja vlada tim znakom, otkriće vam više o tome kako će se vaša godina odvijati. Ta planeta naziva se profekcijskim vladarom godine.

Na primer, ako imate 24 godine, ponovo ste u godini prve kuće. Ako je vaš podznak Ovan, vaša prva kuća je u Ovnu, a profekcijski vladar godine je Mars. To sugeriše da će godina biti usmerena na akciju, samopouzdanje i lično izražavanje, prenosi index.hr.

Ako je vaš natalni Mars smešten u Biku u drugoj kući novca, tada će se teme lične inicijative verovatno isprepletati s finansijskim pitanjima. To bi moglo ukazivati i na izazovniju godinu, budući da se energični Mars ne oseća najprijatnije u stabilnom, zemljanom znaku Bika.

Iako razumevanje godišnjih profekcija ima više slojeva, baš kao i svaka godina života, ova drevna tehnika može poslužiti kao vodič i podrška dok se krećete kroz uspone i padove koje svaka godina donosi.

