Ova tri horoskopska znaka ne voli niko — pogađate li zašto?

Iako astrologija nije presuda, neki znaci horoskopa češće nailaze na nerazumevanje, predrasude ili kritike zbog svojih osobina pa često budu omraženi. Astrolozi izdvajaju tri horoskopska znaka koja „imaju loš PR“ — evo zašto su često na meti osuđivanja i šta se krije iza njih.
Blizanci
Blizanci su često etiketirani kao neiskreni, dvolični ili nepredvidivi. Njihova sposobnost da brzo menjaju raspoloženja i prilagođavaju se situacijama ponekad zbunjuje ljude — neki misle da ne želite da im se veruje.
U stvarnosti, Blizanci su radoznali i mentalno aktivni. Njihovo menjanje interesa i razmišljanja često se pogrešno tumači kao površnost, dok je iza toga duboka želja za razumevanjem i komunikacijom.
Škorpija
Škorpije imaju reputaciju intenzivnih i misterioznih ličnosti. Njihova sposobnost da „čitaju“ ljude i otkrivaju tajne može delovati zastrašujuće — kao da „znaju previše“.
Ali ispod te spoljašnjosti često se krije ranjivost. Škorpije ne otvaraju olako – ali kad poveruju, njihova odanost je snažna.
Jarac
Jarčevi su često percipirani kao preozbiljni i hladni. Njihova usmerenost na posao, odgovornost i stabilnost može delovati da im ne treba zabava ili spontanost.
Međutim, iza te discipline često stoji odgovornost i volja da stvore sigurnost i bolji život za sebe i druge — i to je njihov način da vole.
Šta se krije iza „lošeg PR-a“?
- Kompleksnost karaktera — ljudi često biraju uprošćene slike, a višeslojnost deluje „teško“.
- Nepodnošenje stava i intenziteta — znakovi sa snažnim karakteristikama ne pristaju da budu neprimetni.
- Razlika u očekivanjima — drugi često očekuju „laganu“ komunikaciju i površne odnose, što ovim znakovima ne zadovoljava.
Saveti za razumevanje i bolji odnos
- Ne ocenjujte nekoga po prvom utisku— pitajte, slušajte i dajte priliku da se otvore.
- Poštujte ritam — Blizanci menjaju teme, Škorpije ne otkrivaju odmah, Jarčevi ne menjaju lako stavove.
- Cenite snagu iza tišine — često je u tišini poruka dublja nego u rečima.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com