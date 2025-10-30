Ova tri horoskopska znaka dolaze do neočekivanog novca poslednjeg dana oktobra

Od 31. oktobra 2025., tri horoskopska znaka ulaze u period kada astrološke energije najavljuju neočekivani novac i finansijske pomake. Rastući Mesec u Vodoliji donosi talas svežih ideja, podršku za kreativne projekte i mogućnost da napredak konačno postane opipljiv.

Bik – nagrada za upornost

Za Bikove je ovo vreme kada strpljenje konačno donosi plodove. Doslednost, stabilnost i pažljiv rad koje ste gradili sada se mogu manifestovati kroz konkretne prihode ili unapređenja. Ne morate žuriti – ali budite spremni da prihvatite prilike koje vam se pojave.

Rak – prilike kroz sigurnost

Rakovi će osetiti jači poziv ka finansijskoj nezavisnosti. Moguće je da se otvore prilike vezane za imovinu, investicije ili druge izvore prihoda. Vaša intuicija i osećaj za vrednost sada mogu igrati važnu ulogu — sledite unutrašnji kompas.

Vodolija – kad se sve poklopi

Za Vodolije je ovaj period posebno potentan — budući da se rastući Mesec dešava u njihovom znaku. Vaša originalnost, hrabrost i autentičnost sada mogu biti prepoznate i nagrađene. Ovo je momenat kada ono što ste uložili u svoj razvoj može zauzeti vidljivo mesto i u spoljašnjem svetu.

Kako najbolje iskoristiti ovaj period

Ostanite verni svojim vrednostima i budite dosledni — nagrade dolaze onima koji nisu odustajali.

— nagrade dolaze onima koji nisu odustajali. Ne odbijajte neočekivane prilike — ponekad one donose ono što dugo čekate.

— ponekad one donose ono što dugo čekate. Pratite unutrašnje impulse i intuiciju — kod Raka i Vodolije to može biti posebno korisno.

— kod Raka i Vodolije to može biti posebno korisno. Ne upadajte u rizike zbog momentalne želje za rastom — dobro promišljanje donosi stabilnost.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com