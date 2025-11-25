Ova tri znaka ulaze u eru sreće – vraća se iskra u njihovoj duši!

Mesec u Vodoliji za tri horoskopska znaka 25. novemba donosi radost, inspiraciju i emotivno oslobađanje. Da li ste među srećnicima?

Mesec prelazi u Vodoliju, a ovaj astrološki trenutak donosi snažan talas pozitivne energije za tri znaka Zodijaka.

Od 25. novembra 2025. Strelac, Vodolija i Ribe doživljavaju novi nalet radosti, inspiracije i unutrašnje slobode kakvu dugo nisu osetili.

Prema astrologiji, ulazak Meseca u Vodoliju podseća nas da život treba živeti slobodno, hrabro i otvorenog uma. Ovaj tranzit donosi smeh, kreativnost, osećaj lakoće i želju da se isprobaju stvari od kojih su se mnogi ustručavali. Kod najpovoljnijih znakova ponovo se budi unutrašnja iskra — ona koja vodi ka radosti, oslobađanju i promenama.

Za tri izabrana znaka ovaj period označava svojevrsno emocionalno buđenje. Hladni dani ih navode da se okrenu sebi i donesu nekoliko važnih odluka, dok energija Meseca vraća nadu, hrabrost i optimizam. Ovo je savršen trenutak da se napravi novi početak

Strelac

Mesec u Vodoliji vraća vam veru u budućnost. Poslednjih nedelja osećali ste se pritisnuto obavezama i neizvesnošću, ali 25. novembar donosi snažno emocionalno „resetovanje”.

Radost se vraća, a sa njom i vaša tipična vedrina i nada. Sada ponovo gledate svet otvorenih očiju, puni inspiracije i želje za pokretom. Ovaj tranzit vas podseća da vaša radost nikada nije nestala — samo je čekala pravi trenutak da se probudi. Vi ste jedan od tri najsrećnija znaka ovog dana, a pred vama je talas optimizma koji ćete dugo osećati.

Vodolija

Mesec u vašem znaku donosi nalet samopouzdanja i unutrašnje snage. Ovo je vaš trenutak — dan kada se vraćate sebi, svojoj originalnosti i želji da budete autentični bez kompromisa. Osećaćete se rasterećeno, smireno i inspirisano. Moguće su obnovljene veze, lepa druženja i nekoliko spontanih, zabavnih momenata koji vam pune dušu.

Mesec deluje kao kosmičko dugme za osvežavanje — daje vam slobodu da uradite nešto novo, drugačije i potpuno u vašem stilu. Što više pokazujete svoju individualnost, univerzum vam pruža još više mogućnosti. Ne čudi što ste među tri srećna znaka dana

Ribe

Za vas ovaj tranzit donosi ono što vam je najviše trebalo — emotivno oslobađanje. Nosili ste teret, brige i napetost, a Mesec u Vodoliji konačno vam omogućava da prodišete. Ovaj dan donosi olakšanje, mekoću u duši i povratak unutrašnje snage. Ponovo osećate inspiraciju, optimizam i lakoću življenja. Sve što ste potiskivali polako se otpušta, a um postaje jasniji, prenosi k1info.rs.

Radost se vraća u vaš život onda kada odlučite da je pustite da uđe — a 25. novembar je dan kada se ta vrata sama otvaraju. Mesec vam poručuje: radost je tu, živa i budna, samo čekate jedno drugo.

