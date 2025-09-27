Ova tri znaka ulaze u razdoblje velikog ličnog rasta i promena, jesen je za njih novi početak!

Dok lišće žuti, mnogi osećaju potrebu da zatvore stara poglavlja i naprave mesta za nove prilike. Jesen mnogima predstavlja i novi početak.

Ova tri horoskopska znaka posebno će osetiti moć jeseni jer ih očekuje razdoblje velikog ličnog rasta i važnih životnih promena.

Vaga

Vaga ulazi u svoje vreme godine. Jesen joj donosi jasnoću u odnosima i nove prilike za partnerstva, kako poslovna tako i privatna. Biće to trenutak kada će Vage napokon odlučiti što žele i krenuti hrabro prema tome.

Škorpija

Škorpija s jeseni ulazi u razdoblje transformacije. Energija ovog godišnjeg doba podstiče ga na duboke promene i donošenje odluka koje menjaju život. Škorpije će osetiti snagu da se oslobode svega što im više ne služi.

Jarac

Jarac će u jesen napokon osetiti da se trud isplatio. Pred njima je razdoblje u kojem će prepoznati koliko su izdržljivosti pokazali. Mnogi će ući u fazu profesionalnog napretka i stabilnosti.

(Index.hr)

