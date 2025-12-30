Neće imati seksa – da li imate i vi ovu nesreću?

Ovaj 1 znak horoskopa nikako neće imati seksa u 2026 – da li ste i vi među njima?

Zvuči grubo i pomalo bezobrazno. Ali astrologija ponekad ne uvija stvari u lepo pakovanje. Dok će neki znaci u 2026. bukvalno leteti iz kreveta u krevet, jedan će se uhvatiti za glavu i zapitati: „Čekaj, kad sam ja poslednji put uopšte imao/la želju?“ Ako ste ikada imali godinu u kojoj vam je libido otišao na produženi odmor – onda znate o čemu pričam.

A sada pravo u metu.

👉 Devica je znak koji u 2026. gotovo sigurno ostaje bez seksa. Ne zato što nema prilika, već zato što će ih sama sebi zatvarati. Previše razmišljanja, previše analiza, previše „čekaj da još malo sredim život“. I dok drugi skaču u strast bez mnogo pitanja, Devica će vagati, meriti, secirati svaku emociju. Rezultat? Savršeno složena svakodnevica… i prazan krevet.

Deluje poznato? Ako ste Devica, ili imate Devicu u podznaku, moguće je da ćete tokom godine osećati emocionalni umor. Posao, obaveze, brige oko novca, zdravlja, porodice – sve će imati prednost nad telesnom bliskošću. A seks nikada ne treba da bude poslednji na listi prioriteta.

Zanimljivo je da Devica često kaže: „Nije mi do toga.“ Ali istina je drugačija. Nije da nema potrebe, već nema prostora. A bez spontanosti, nema ni strasti.

Prestanite da čekate savršene uslove. Seks nije projekat koji mora biti idealno isplaniran. Nekad je dovoljan pogrešan trenutak i prava osoba. Ili obrnuto.

Na kraju, važno je reći jedno – ovo nije kazna, već faza. Godina tišine često dolazi pre velikog buđenja. Ako ste Devica, 2026. vas uči da pustite kontrolu. A kad je pustite – verujte, 2027. će imati šta da nadoknadi.

Pa… jeste li među njima?

