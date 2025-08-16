Ovaj horoskop otkriva baš sve o vama! Saznajte koji ste indijski “rasi”

Indijski horoskop ima 12 znakova koji su veoma slični zapadnom zodijaku. Znakovi se nazivaju „rasi“.

Mesh 21.03. – 20.04.

Vladajuća planeta ovoga znaka je Mars. On mu daje avanturistički duh. Rođeni u ovome znaku većinom su vođe timova i vole da izdaju naredbe i brinu se za sve svoje podređene. Njegove glavne osobine su hrabrost i neustrašivost koje ga uvek vode napred.

Mesh je avanturista, impulsivan, pun energije, iskren i tačan. No jako je tvrdoglav te se još brže uvredi. Pripadnici ovoga znaka većinom boluju od vrtoglavica, često imaju krvarenja iz nosa i podložni su migrenama. Osim toga izvrsni su kao sportisti, vojnici, istraživači ili lekari. Njegov idealan partner bili bi Vrisha ili Kanya.

Vrisha 21.04. – 21.05.

Pripadnici ovoga znaka su jako tvrdoglavi i retko kad će slušati savete drugih. No vrlo lako će postići sve što žele u životu i nikada neće odustajati od svojih ciljeva. Međutim, jako teško sklapaju prijateljstva, no nakon što se sprijatelje, ostaju verni i odani u svim situacijama. Smatraju se pouzdanim, praktičnim i ambicioznim karakterima, što im olakšava napredak u poslu.

U ljubavi su uvek odani i verni, ali i izrazito ljubomorni na sve koji se približe njihovom partneru. Dobri su timski igrači no njihova tvrdoglavost često može upropastiti zajednički rad. U životu će ih često kočiti strah od bolesti zbog čega ovaj znak bira zanimanje usko vezano uz medicinu, osiguranje ili obrazovanje. Najviše će problema imati sa štitnom žlezdom, vilicom i venama.

Mithun 22.05. – 21.06.

Mithun je treći znak u indijskoj astrologiji. Rođeni u ovome znaku složene su naravi. Jako su ljubazni, velikodušni i često pomažu siromašnima ili volontiraju u različitim udruženjima. Rado će prihvatiti sve aktivnosti i predano ih obavljati, ali im često nedostaje vremena da se posvete svakoj od njih. Vrlo su fleksibilne prirode i mogu se prilagoditi i najrazličitijim ličnostima.

Mithun voli biti u središtu pažnje. Njegov partner mu mora odgovarati na mentalnom nivou i mora da zna da se nosi sa njegovim temperamentom. Jako dobro se slaže sa znakom Kumbha. Pripadnici ovoga znaka često boluju od plućnih bolesti i čestih preloma kostiju.

Karka 22.06. – 22.07.

Karka je znak u kome vlada Mesec. Jako su saosećajni i osetljivi. Često ne veruju drugima, što im stvara probleme u u intimnim odnosima, prijateljskim i ljubavnim. Često su neraspoloženi i sumnjaju u svakoga. Da bi sa nekim razvili vezu najprije moraju učvrstiti poverenje i veru u njega.

Karka nije lako razumeti i njegovo raspoloženje često se menja. Idealni partneri za njega su Vritchik i Makar. Najviše će problema imati sa želucem, pankreasom i jetrom. Idealna zanimanja za ovaj znak su u novinarstvu, politici ili književnosti.

Simha 23.07. – 21.08.

Simha je obeležje lava. Pripadnici ovoga znaka često su romantični i kreativni. Vole zabavu i česta druženja sa prijateljima. Jako je kreativan, velikodušan, širokouman i pre svega veran. Njegova snaga i hrabrost uvek mu osiguravaju uspeh. On je pravi kralj zodijaka. Simha nikada ne odustaje i retko kada će pozvati druge da mu pomognu.

Pripadnici ovoga znaka često su bolesni, ali dobra je stvar što se oporavljaju brže od drugih. Većinom ga muče tegobe sa srcem, venama i kičmom. U poslu je uvek ambiciozan i ne želi raditi bilo šta. Najbolji poslovi za njega su političar, bankar ili menadžer. Osim toga, izvrsni su organizatori, pa im retko kada može nešto promaći. U ljubavi je teško održavati korak sa njima, jer imaju visoka očekivanja. Srodna duša im je Kumbha koja razume njegove potrebe.

Kanya 22.08. – 23.09.

Merkur vlada ovim znakom, pa je tako Kanya simbol savršenstva. Pripadnici ovoga znaka jako su tačni i precizni u svemu što rade. Sa lakoćom će rešavati sve probleme i to na jednostavan te metodičan način. Kanya je najbolji radnik kog svaki poslodavac može poželeti. Voli da se nađe u ulozi šefa i da nadgleda svaki korak poslovanja.

Kanyi će najviše problema zadavati njena bolest, poput upale jetre, slezine ili creva. Njen najprikladniji posao bio bi rad u knjižari ili u nekoj advokatskoj kancelariji. Za nju nisu timski poslovi. Njena idealna srodna duša je u znaku Meena, jer je saosećajan i zna što jednoj Kanyi treba.

Tula 24.09. – 23.10.

Tula je u znaku vladavine Venere. Rođeni u ovome znaku velike su diplomate. Uvek će tražiti ravnotežu i sklad te će se pobrinuti da uvek ugode drugim ljudima. Tula je društvena i vesela, ali i pametna. Osim toga krasi je večiti optimizam i uvek će drugima ulivati nadu u bolje sutra.

Tuli će najviše problema zadavati bubrezi, kičma i bešika. No ona će biti uspešna kompoizitorka, pravnica ili modna dizanerka. Najviše problema u karijeri donosiće joj njena neodlučnost i stres. U ljubavnom je životu jako uspešna i odgovara joj većina znakova, ali najviše njen Vrisha.

Vritchick 24.10. – 22.11.

Vritchik je vodeni znak. Veoma je tajanstven i magnetski privlačan suprotnom polu. Rođeni u ovome znaku žude za emocijama i vrlo su strastveni. Spolja izgledaju mirni, ali mogu da eksplodiraju poput vulkana. Između ostalog njegova volja i upornost uvek ga vode do poslovnog uspeha. Najbolji poslovi za njega su istraživanje, medicina ili obrazovanje. Svoje zdravlje trebali bi dobro čuvati jer upale vena, jetre i debelog creva mogu mu zadavati velike probleme. U ljubavi je Vritchik tajnovit i bojažljiv, a najbolje mu odgovara Vrisha.

Dhanus 23.11. – 24.12.

Ovim znakom vlada Jupiter, zbog čega je izrazito impulsivan i znatiželjan. Dhanus ima pozitivan stav prema životu, čemu pridodaje njegova živahnost, svestranost i ljubav prema životu. Lojalan je i nezavistan, voli puno putovati i istraživati. Ambicioznost, iskrenost i velikodušnost uvek će mu doneti poslovni uspeh ako se bude bavio naukom, muzikom, pomaganju drugima ili u odnosima s javnošću. Ljudi ga vole i izvrsno je društvo, a u ljubavi mu najviše odgovaraju tolerantni ljudi poput Kumbhe ili Tule.

Makar 25.12. – 20.01.

Vladajuća planeta ovoga znaka je Saturn. Makar je vrlo ambiciozan i uvek ispunjava sve ciljeve koje si je zadao u životu. Rođeni u ovome znaku pravi su radoholičari i teško im je da odbiju bilo koji zadatak vezan uz njihov posao. Najbolje im odgovara posao administratora ili menadžera. Iako su vrlo odani prijatelji, s vremena na vreme znaju da se ponašaju hladno i snobovski. Skloni su oboljenjima kože i kose, ali žilavost i upornost pomoći će im da prebole sve nedaće. Makar je uvek u potrazi za ljubavlju i potreban im je snažan partner poput Vrishe.

Kumbh 21.01. – 18.02.

Vladajući planeta ovoga znaka je Uran, zbog čega je Kumbh osoba snažnih uverenja i uvek u potrazi za istinom. Iako su idealisti, praktični su. Često menjaju raspoloženja, temperament im je nepredvidljiv i često se može videti ljut i nervozan. Te mu osobine odmažu u poslu, no najbolja zanimanja za njega su sa kompjuterima, u vazduhoplovstvu ili mašinstvu. Zbog svoje nervoze često oboleva od depresije ili vrtoglavice. Impulsivan karakter ne omogućava mu bajku u ljubavi, ali partner koji će ga najbolje razumeti je u znaku Makare.

Meen 19.02. – 20.03.

Meenom vlada Neptun, zbog čega pripadnici ovoga znaka poseduju jaku intuiciju. Po prirodi su strpljive, blage i fleksibilne naravi. Vole luksuz i puno novca troše na putovanja, lepotu i druga mala zadovoljstva što ih katkad može odvesti i u „debele minuse“. Zbog toga bi se više trebali potruditi na poslu kako bi izbegli finansijske poteškoće. Odlično funkcionišu kao samostalni ptrduzetnici i vlasnici kompanija. U ljubavi su jako romantični, a u partneru će tražiti nežnost i pažnju zbog čega će joj najbolje odgovarati Kumbh.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com