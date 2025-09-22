Ovaj horoskopski znak gleda samo sebe — i ne krije to

Znak koji ne glumi skromnost — on je sebi prioritet, bez izvinjavanja i bez filtera.

Neki ljudi se trude da sakriju ego. Ovaj znak? On ga nosi kao orden. Ako ste ikada imali utisak da je neko u vašem životu glavni lik — i to ne samo u svom filmu, već i u vašem — velika je šansa da ste naišli na Lava.

Lav ne glumi skromnost. On je tu da zablista, da bude primećen, da bude voljen — ali najpre od sebe samog. Njegova energija je glasna, njegova potreba za pažnjom iskrena, a njegova sebičnost? Pa, ona je deo paketa.

Lav ne krije — on pokazuje

Lav ne traži dozvolu da bude u centru pažnje. On je tu da dominira, da inspiriše, ali i da uzme ono što mu pripada. Ako mu kažete da je sebičan, samo će se nasmejati i reći: „Naravno da jesam. Ko će, ako ne ja?“

Da li je to loše?

Zavisi. Lav zna da voli, ali voli onako kako njemu odgovara. Ako ste mu važni, učiniće da se osećate kao kraljica. Ali ako niste u njegovom fokusu — nećete ni postojati. Njegova sebičnost nije zla, već instinktivna. On ne kalkuliše, on jednostavno živi u svom svetlu.

Kako preživeti lava?

Ne pokušavajte da ga promenite. Umesto toga, postavite granice. Lav poštuje snagu. Ako mu pokažete da imate svoj svet, svoj fokus i svoje potrebe — možda vas i pusti da budete glavni lik u svom filmu. Na kratko.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com