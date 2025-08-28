Ovaj horoskopski znak je do sada patio, ali će do kraja 2025. uživati u neizmernoj sreći

Bik je imao težak početak 2025. godine nakon perioda izuzetne sreće u 2023. i 2024. kad mu je Jupiter donosio finansijske dobitke. Međutim, od juna ove godine primetio je porast porodičnih napetosti, neočekivanih raskida i osećaj povlačenja iz društva.

Zašto je početak godine bio težak

Kretanje Jupitera iz druge kuće (kuće novca) u junu uzrokovalo je prekid stabilnog toka prihoda i pozitivnih vibracija. Uz to, konflikti u porodici i emotivni usponi i padovi učinili su da Bik više želi da se izoluje nego da se druži s prijateljima.

Kako se sreća vraća

Od oktobra pa do kraja 2025, energija Venere u sedmoj kući donosi nove prilike u ljubavi i prijateljstvima. Biku se otvaraju vrata za mudrije veze, zabavne izlete i putovanja, a stara društvena napetost gubi snagu kako ponovo otkriva vrednost svoje okoline.

Karijera i ljubavni život

U septembru će se razrešiti profesionalne prepreke koje su ga sputavale tokom leta, što znači da ga čekaju promocije i projekti koji obećavaju. Od oktobra do decembra ljubavni život ide uzlaznom putanjom — veće strasti, avanture i stabilnija partnerstva vraćaju veru u zajedničku budućnost.

Septembar i oktobar su meseci za akciju: kada osetite priliku, hrabro uđite u nove socijalne ili poslovne izazove. Za Bika je ovo vreme kad strpljenje i upornost, njegovi najjači aduti, konačno dolaze na svoje.

