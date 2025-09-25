Ovaj horoskopski znak je oličenje zla, kažu astrolozi: Da li je zaista (ne) opravdano najgori?

Devicu kao znak koji ne prepušta ništa slučaju: planira, analizira i traži savršenstvo; te osobine kod drugih izazivaju strah, nelagodu i često želju da pobegnu od njihove prisutnosti.

Ovo je horoskopski znak koji mnogi doživljavaju kao oličenje strogosti, kontrole i hladne analize. Njihova potreba za savršenstvom, preciznošću i logikom često je toliko izražena da kod drugih izaziva nelagodu, pa čak i strah. U pitanju su Device, a astrolozi su izdvojili nekoliko razloga zbog kojih je baš ovaj znak Zodijaka (ne)opravdano proglašen najgorim.

Perfekcionizam bez kompromisa

Device ne trpe haos, nejasnoće i površnost. Njihova potreba da sve bude pod konac može delovati kao opsesivna kontrola, a njihova kritičnost često prelazi granicu takta. Umeju da primete i najmanju grešku — i da je ne zaborave.

Emocije pod strogom kontrolom

Iako su sposobne za duboka osećanja, Device ih retko pokazuju. Njihov racionalni pristup životu često ih čini emocionalno distanciranim, pa ih drugi doživljavaju kao hladne ili bezosećajne. U stvarnosti, one samo ne dozvoljavaju emocijama da upravljaju njihovim odlukama.

Zlopamtilo koje ne prašta lako

Device pamte sve — i dobre i loše stvari. Ali kada ih neko povredi, teško zaboravljaju. Njihova analiza ide duboko, pa umeju da procene motive, ponašanja i posledice s preciznošću koja može delovati zastrašujuće.

U ljubavi — zahtevne, ali odane

Kada se zaljube, Device traže partnera koji će ispuniti visoke standarde. Nisu sklone kompromisima, ali kada nekoga prihvate, postaju verne i pouzdane. Njihova ljubav je tiha, ali stabilna — pod uslovom da se partner uklopi u njihovu viziju odnosa.

Device su kombinacija surove analize i duboke lojalnosti: zahtevne su i naporne za saradnju, ali istovremeno pouzdane i posvećene onima koje prihvate.

