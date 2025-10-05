Ovaj horoskopski znak mrzi svađu, veliki je majstor pregovaranja i borac protiv nepravde

Vage su poznate po ljubavi prema harmoniji, lepoti i društvenosti; ne podnose napetost i sukobe, pa će učiniti mnogo da ih izbegnu, ali to ne znači da se predaju — često su tihi stratezi koje na kraju dobiju ono što žele.

Vaga izbegava svađe, ali ne popušta u ključnom

Vage nastoje da održe mir pod svaku cenu i spremne su na kompromise, ali ne dopuštaju da ih drugi gaze; njihove ustupke često prati taktično ponašanje koje diskretno usmerava ishod u njihovu korist.

Majstori pregovaranja i smirivanja tenzija

Njihova sposobnost da sagledaju situaciju iz više uglova, diplomatski pristup i pronicljivost čine ih odličnim pregovaračima; umeju da ublaže sukobne tonove i pomognu zavađenim stranama da pronađu zajednički jezik.

Senzibilnost i beg u umetnost

Vage su veoma osetljive na napetost i često traže spas u mašti i umetnosti, posebno u mlađim godinama; njihova potreba za skladom ogleda se u sklonosti ka estetskim zadovoljstvima i težnji ka simetriji i lepoti.

Simbol pravde i netrpeljivost prema grubosti

Vage vole kulturu i birano društvo i osećaju odbojnost prema grubim, primitivnim ili agresivnim ljudima; mnoge su izrazito osetljive na nepravdu i pokušavaju da sporne situacije sagledaju objektivno kako bi donele pravičnu odluku.

Zašto im treba više vremena za odluku

Vage pažljivo „vagaju“ sve opcije pre nego što odluče, pa im često treba više vremena da donesu zaključak; ta temeljitost proizilazi iz želje da postupak bude fer i dobro promišljen.

