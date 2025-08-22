Ovaj horoskopski znak ne podnosi nepravdu – zna tačno kome i kada da je vrati

Nepravdu ne zaboravlja, ne prašta olako – a kad uzvrati, to je lekcija za pamćenje.

Postoje znakovi koji ćute i gutaju nepravdu. I onda postoji Vaga. Kod nje se sve beleži – ne u besu, već u tišini. Ona ne traži osvetu, već ravnotežu. I kad je vrati, to nije udarac – to je ogledalo.

Znak koji oseća nepravdu kao ličnu stvar

Vaga ima urođeni radar za nepravdu. Nije važno da li je ona žrtva ili posmatrač – reagovaće. Njena potreba za ravnotežom nije hir, već unutrašnji zakon. Ako vidi da neko trpi, ne može da ćuti. Ako je neko njoj učinio loše, neće odmah uzvratiti. Sačekaće pravi trenutak.

Tiha, ali precizna osveta

Osveta Vage nije impulsivna. Ona dolazi tiho, ali sa jasnom porukom. Vaga ne želi da povredi – želi da pokaže. Da se zna šta je bilo, ko je kome šta učinio, i da se stvari izjednače. Njena pravda je emocionalna, ali nikad haotična.

Zaštitnik slabijih

Vaga je znak koji staje između zlostavljača i žrtve. Ne zato što voli dramu, već zato što oseća odgovornost. Njena pravda je univerzalna – važi za sve, bez izuzetka. Ljudi je poštuju jer ne igra igre. I boje je se jer zna tačno kada da reaguje.

Ako si joj prijatelj, imaš zaštitu za ceo život. Ako si joj neprijatelj – bolje ti je da budeš iskren.

