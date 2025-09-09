Ovaj horoskopski znak ne zna da oprosti, samo se smeje dok ti planira kraj

Znak koji ne viče, ne moli, ne zaboravlja – samo tiho planira tvoj pad.

Neki ljudi oproste, pa zaborave. Ovaj znak – ne. On pamti sve. I dok ti misliš da je prošlo, on ti već piše kraj u tišini. Ne viče, ne pravi dramu. Samo se nasmeje kad shvati da si mislio da si prošao nekažnjeno.

Ko je taj znak?

Škorpija. Da, baš ona. Znak koji ne prašta, ne zaboravlja, ne pušta. Ako si je povredio, neće ti to reći. Samo će ti jednog dana, kad se najmanje nadaš, pokazati kako izgleda tiha osveta. I to bez ijedne reči viška.

Zašto ne oprašta?

Jer kod nje sve ide duboko. Nije stvar u egu, već u principu. Ako si je izdao, to je za nju kraj. Ne zato što je zlopamtilo, već zato što ne želi da se ponovo opeče. Škorpija ne traži osvetu da bi se osećala bolje – ona je jednostavno deo njenog sistema pravde.

Kako se ponaša kad je povređena?

Tiho. Neće ti slati poruke, neće te blokirati, neće praviti haos. Samo će se povući. I dok ti misliš da je sve okej, ona već zna kako će ti vratiti. Ne iz mržnje, već iz potrebe da zatvori krug.

Da li je moguće da ti oprosti?

Teoretski – da. Praktično – teško. Moraš da pokažeš da si se promenio, da razumeš dubinu povrede. I čak i tada, nećeš biti siguran da ti je oprostila. Jer kod Škorpije oproštaj ne dolazi sa rečima, već sa tišinom.

Ako si povredio Škorpiju, nemoj da se zavaravaš njenim osmehom. Iza njega se možda krije plan. Ne zato što je zla, već zato što zna koliko boli kad ti neko slomi poverenje. A to ne zaboravlja. Nikad.

