Ovaj horoskopski znak pravi je “đavolji advokat“ – voleće svim srcem, ali i dovesti do ludila

Vaga su zaista posebne, jer su u stanju da učine da se svaka osoba oseća zanimljivom i važnom.

Niko ne izlazi na kraj sa neprijatnim situacijama bolje od njih. Uživaju da poseduju najlepše stvari koje se mogu kupiti novcem, ponosne su na svoj istančani ukus i apsolutno nemaju nameru da se nikom izvinjavaju zbog toga što uživaju u raskošnom životu. Ovo je jedini znak Zodijaka koji nije predstavljen životinjom ili čovekom, već je predstavljen vagom, koja pokazuje njihovu potrebu za balansom, redom i jednakošću. Ovo su razlozi zašto su Vage izuzetno posebne:

Balans

Pošto Vage imaju sposobnost da sagledaju priču sa svih strana, ljudi se prosto sjate oko njih kada imaju neki problem. Pre nego što ponude neki savet, potrude se da vrlo detaljno razmotre problem. Vage ne mogu da obećaju da će rešiti svaku situaciju, ali će vas uvek saslušati i pružiti vam pažnju i emotivnu podršku koja vam je u tom trenutku potrebna. Ništa više ne nervira Vagu od negativnosti. Njihovo okruženje mora biti izbalansirano dobrom energijom. Ako postoji neki konflikt, Vaga dolazi da stvari postavi na svoje mesto. Međutim, Vage vrlo često nazivaju i „đavoljim advokatom“, jer ne biraju strane. Ali na kraju dana, samo žele mir u svetu koji nije previše miroljubiv.

Šarm

Vage je vrlo lako zavoleti pošto su izuzetno šarmantne. U stanju su da učine da se svako oseća zanimljivim i važnim. Vrlo su svesne osećanja i emocija ljudi oko njih, ali i svojih poteza i mogućih ishoda kojima one mogu doprineti. Vage imaju odličnu percepciju. Streme da ostvare dugoročne veze sa ljudima, a ne vole površne osobe i one koje nisu iskrene u svom ponašanju. Veruju da bi trebale da nauče da čitaju ljude iznutra, a ne da prijateljstvo baziraju na osnovu nečijeg izgleda. Međutim, bez obzira na sav taj šarm, Vage vrlo teško govore “ne”, i zbog toga se često mogu naći u stresnim situacijama, jer stavljaju potrebe drugih ispred svojih. Žele da udovolje svima, ali vrlo brzo shvataju da je nemoguće da ih baš svi vole.

Osetljivost

Vage su izuzetno osetljive kada su ljudi oko njih u pitanju, što ih čini odličnim prijateljima. Čak i kada se svađaju sa nekim, njihova harizma i dobrota uvek su tu da pomognu da se stvari razreše na pravi način.

Vaga može puno da istrpi pre nego što se naljuti, ali kada dođe do te tačke, više nikada vas neće gledati istim očima.

Romantika

Vage daju sve od sebe i vole svim srcem. Ako ste dovoljno srećni da zaslužite Vaginu ljubav, budite sigurni da će vaše srce uvek biti u njenom toplom zagrljaju. Žele da partner bude siguran koliko ga cene, pa će to stalno davati do znanja malim gestovima, ali i onim grandioznim. Ljubav Vage je najveća ljubav koju ćete ikada naći. Biće vam vatreno odana i vaše potrebe će uvek biti ispred njenih. Vage ne veruju u ljubav na prvi pogled. Vrlo su oprezne, pošto traže dugoročne veze. Iako vrlo lako privlače partnere, vrlo su izbirljive, jer imaju jasne standarde i u tome nema ničeg lošeg. Vaga ne bira tek tako osobu kojoj će otvoriti srce. Ipak, Vaga ponekad zna da zaboravi da ne gledaju svi ljubav na isti način i zbog toga vrlo često završe slomljenog srca.

