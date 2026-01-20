Ovaj je znak horoskopa najgori u seksu, sa njim ćete se jako loše provesti.

Ljudi upražnjavaju intimne odnose kako bi obostrano uživali, delili intimu, ljubav ili samo zadovoljavaju erotsku glad u seksu.

Međutim, prema tvrdnjama astrologa, jedan znak se posebno slabo snalazi u krevetu.

Reč je, na iznenađenje mnogih, o Lavovima.

Lavovi su po prirodi puni samopouzdanja pa čak i pomalo umišljeni, no kako kažu zvezde, radi se i o horoskopskom znaku koji se najslabije snalazi u krevetu.

Preciznije, imaju potencijala da postanu jako dobri, no za to im je potreban i vrlo strpljiv partner koji ih neće osuđivati, piše Najžena.

Zato mu nemojte zameriti ako ponekad nije za isprobavanje novih stvari, ako voli one ustaljenje te zaspi odmah nakon seksa.

Nije stvar u partneru, nego u njima.

No jednom kad se opuste i steknu potrebnu sigurnost, Lavovi mogu postati vrlo dobri ljubavnici koje nećete lako zaboraviti.

