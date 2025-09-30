Ovaj kineski horoskopski znak predodređen je za bogatstvo – sve što dotakne pretvara u zlato!

Nedavno istraživanje platforme Nebula analiziralo je 200 najbogatijih ljudi sveta prema Bloombergovoj listi i otkrilo povezanost kineskog zodijaka s verovatnoću osvajanja milijardi dolara.

Ispitanici rođeni pod određenim znakovima pokazuju znatno veću zastupljenost među globalnom elitom.

Godina Zmaja

Među 200 najimućnijih ljudi, Zmaj prednjači. Osobe rođene 1928., 1940., 1952., 1964., 1976., 1988., 2000. i 2012. godine imaju najveće šanse da postanu milijarderi. Astrologija objašnjava kako Jupiter u Biku ili Blizancima donosi obilje, izvrsne komunikacijske veštine i liderski talent – idealne osobine za one koji upravljaju golemim poslovima.

Godina Bivola

Na drugom mestu su oni rođeni u godinama Bivola (1925., 1937., 1949., 1961., 1973., 1985., 1997., 2009., 2021.). Njihov Jupiter u Vodoliji ili Jarcu potiče inovativnost, ambiciju i samodisciplinu.

Godina Tigra

Treću poziciju zauzimaju ljudi rođeni u godinama Tigra (1926., 1938., 1950., 1962., 1974., 1986., 1998., 2010., 2022.). Jupiter im se nalazi u Ribama ili Ovnu, što donosi jaku kreativnost, poduzetnost i sklonost riskiranju.

Ovaj uvid pokazuje da astrološki predznak može biti zanimljiv pokazatelj potencijala za sticanje izuzetnog bogatstva. Ipak, najvažniji su rad, prilika i veštine koje svako može razviti – bez obzira na to pod kojim ste znakom rođeni.

