Ovaj oktobarski datum donosi kosmički energetski vrtlog koji menja sudbinu 2 znaka iz korena!

Astrolozi ističu da će 12. oktobar 2025. biti dan snažnih preokreta.

Pod uticajem moćnog spoja Marsa i Plutona, dva znaka Zodijaka ulaze u energetski vrtlog koji menja tok njihovog života – Ovan i Škorpija.

Ovaj datum donosi sudbinske odluke, unutrašnju snagu i hrabrost da se preseče sve što više ne služi našem rastu.

Ovan – porodične odluke i emotivna raskršća

Ovnovi će se naći pred važnim pitanjima vezanim za dom i porodicu. Sve ono što su dugo odlagali sada izlazi na površinu. Moguće je i da se javi osoba iz prošlosti, otvarajući nedovršeno poglavlje.

Saveti za Ovna 12. oktobra:

Razgovarajte otvoreno sa porodicom i partnerom.

Verujte intuiciji – ona vas vodi ka pravoj odluci.

Izbegavajte impulsivne poteze, jer Mars može doneti naglost.

Zapišite šta vam je zaista važno – jasnoća donosi snagu.

Škorpija – poslovni obrt i lično osnaživanje

Škorpije ulaze u period transformacije i poslovnog zaokreta. Pojaviće se prilika koja može promeniti karijeru iz korena, ili će same odlučiti da preseku ono što ih iscrpljuje. Pluton ih podstiče da odbace sve što ne doprinosi njihovom rastu.

Saveti za Škorpiju 12. oktobra:

Postavite jasne granice i zaštitite svoju energiju.

Razmislite o promeni posla ili saradnje.

Odvojite vreme za introspektivne prakse – meditaciju, tišinu, pisanje.

Ne potiskujte emocije – one su vaš putokaz i snaga.

Kako prepoznati promenu?

Ako osetite nemir, ali i uzbuđenje – to je znak da se vaš život menja. Za Ovnove i Škorpije, 12. oktobar donosi trenutak kada moraju preseći i krenuti novim putem: kroz razgovor, selidbu, raskid ili hrabar novi početak.

Poruka univerzuma:

Ne ignorišite znakove.

Ne odlažite ono što srce već dugo šapuće.

Ne pristajte na manje od onoga što zaslužujete.

12. oktobar 2025. je dan kada Ovan i Škorpija ulaze u energetski vrtlog koji menja njihovu sudbinu. Za jedne to znači porodične odluke, za druge poslovni obrt – ali za oba znaka ovo je trenutak hrabrosti i novog početka.

