Ovaj znak će u narednih 10 godina živeti kao kralj – a onda dolazi haos

Ako ste rođeni u znaku Lava, pripremite se – naredna decenija vam donosi život iz snova. Bićete u centru pažnje, uspeh će vas pratiti u poslu, ljubavi i finansijama. Sve što dotaknete imaće zlatni sjaj. Ali, kao i u svakoj bajci, postoji i preokret.

Lavovi će do 2035. godine živeti kao kraljevi – samouvereni, poštovani, okruženi ljudima koji ih podržavaju. Njihova harizma će biti neodoljiva, a prilike će se nizati kao perle. Ovo je vreme kada treba da gradite, ulažete, volite i živite punim plućima.

Ali astrologija upozorava – posle ovog perioda dolazi test. Neće to biti kraj sveta, ali biće kraj jedne ere. Lavovi će se suočiti sa izazovima koji će ih naterati da preispitaju sve što su izgradili. Mogući su emotivni lomovi, finansijski padovi ili gubitak pozicije.

Zato je važno da ne zaboravite ko ste kad vam ide dobro. Jer ono što vas čeka posle 2035. zahteva snagu, mudrost i sposobnost da se uzdignete iz pepela. Lav je kralj, ali i ratnik – i to će morati da pokaže.

Ovo ne treba da vas uplaši. Ovo je poziv da živite punim srcem dok traje svetlost – i da se pripremite za senke koje dolaze. Jer Lav nikad ne nestaje. On se povlači, uči – i vraća se jači.

