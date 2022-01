Ovaj znak čekaju OGROMNE promene u 2022.

Nije na odmet znati…

Sa početkom nove godine stižu razna predviđanja po pitanju horoskopa i za svaki od 12 znakova očekuje se da će ona doneti nešto drugo. Za 2022. godinu jedan znak se izdvaja po tome što se od njega očekuju velike transformacije i promene.

U pitanju je Škorpija, a ljudima rođenim u ovom znaku astrolozi za godinu pred nama savetuju da se otarase onog što ih onemogućava da napreduju, bili da je u pitanju nešto fizičko ili metaforičko. Možda su to stare stvari koje vam prave više haosa nego koristi, a možda neki postupci i iskustva koji su vas činili nekada, a sada ste drugačija osoba.

To je važno u kontekstu južnog Mesečevog čvora koji kroz važ znak prolazi između 18. januara ove i 17. jula naredne godine. Da biste prihvatili promene koje vas čekaju i postigli balans, onaj stari deo vas mora da ode. Možda ćete biti u iskušenju da se povučete u svoju čauru da biste sprečili promene, ali to će vam teško uspeti iz drugih razloga.

Naime, Jupiter je trenutno u ribama do 10. maja i biće ponovo od 28. oktobra do 20. decembra, a to je vaša peta kuća kreativnosti, strasti, drame i pažnje. Zato, očekujte da budete u centru pažnje na poslu, razmišljajte o umetničkim projektima koje ste ostavljali za budućnost, ali i spremite se za romansu. A pravo vreme za nove, zdrave navike je period od 19. maja do 28. oktobra, kada Jupter dođe u vašu šestu kuću zdravlja.

