Ovaj znak do kraja meseca bukvalno pliva u parama – novac stiže sa svih strana, a prilike se nižu kao na traci

Strelac ulazi u period finansijskog procvata – novac, šanse i neočekivane ponude stižu sa svih strana

Ako ste rođeni u znaku Strelca, pripremite se – do kraja meseca živite kao da ste dobili na lutriji. Ne, nije šala. Novac stiže sa svih strana, a prilike iskaču kao iz šešira. I to ne one sumnjive, već konkretne, praktične, sa potencijalom da vam promene tok godine.

Strelac u naletu – šta se dešava?

Planetarni aspekti vam konačno idu na ruku. Jupiter, vaš vladar, ulazi u fazu koja donosi širenje, rast i neočekivane dobitke. Ako ste do sad bili skeptični prema horoskopima, sad ćete početi da proveravate dnevnu prognozu pre vremenske.

Novac stiže – ali ne iz jednog izvora

Ne radi se o jednoj plati, bonusu ili nasledstvu. Radi se o više manjih priliva koji se sabiraju u ozbiljnu cifru. Možda je to freelance projekat koji ste skoro prihvatili, možda povrat poreza, možda čak i stari dug koji vam se vraća. Poenta je: ne ignorišite nijednu poruku, nijedan poziv, nijednu šansu.

Prilike koje se ne odbijaju

Osim novca, Strelčevi će dobijati pozive za saradnje, nove poslovne ideje, pa čak i ponude koje zvuče kao da su iz snova. Ključ je da ne budete previše oprezni – ovaj period traži hrabrost, ali i brzinu.

Ako ste Strelac, ne trošite sve odmah. Iskoristite ovaj nalet da pokrenete nešto dugoročno. Investirajte u znanje, opremu, ili čak u odmor koji vam puni baterije. Ovaj mesec je vaš – ali kako ga iskoristite, to je već vaša priča.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com