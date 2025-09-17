Ovaj znak horoskopa idealan je kao ljubavnik i kao bračni partner, srećni ste ako ste s njim!

Pod vladavinom Meseca, Rak važi za najemotivnijeg i najporodičnijeg znaka Zodijaka, što ga čini izuzetno zanimljivim i slojevitim kao ljubavnika i bračnog partnera. Njegova ljubav nije površna: ona je duboka, nežna i zaštitnička, ali ponekad i preosetljiva.

Rak kao ljubavnik

Rak u ljubavi je romantičan, intuitivan i potpuno predan kada se zaljubi. Evo kako se to manifestuje:

Voli celim srcem — kada se zaljubi, daje se bez zadrške.

Zavodi nežno — kroz pažnju, brižnost i emocionalnu povezanost.

Osećanja su mu prioritet — fizička strast dolazi iz emotivne dubine.

Može biti povučen — ne otkriva lako osećanja, ali kad se otvori, postaje izuzetno nežan i posvećen.

Preosetljivost — lako se povredi, pa mu je potreban partner koji razume njegovu emotivnu prirodu.

Rak kao bračni partner

U braku, Rak je stub doma, brižan roditelj i veran saputnik. Njegova snaga leži u sposobnosti da stvori toplu, sigurnu i emotivno stabilnu atmosferu:

Porodica mu je svetinja — sve što radi, radi za dobrobit svojih najbližih.

Odgovoran i posvećen — trudi se da partneru pruži sigurnost i podršku.

Duboko intuitivan — zna šta partner oseća i često reaguje pre nego što se išta kaže.

Može biti previše zaštitnički nastrojen — ponekad guši partnera brigom.

Idealni roditelj — deca mu donose ogromnu radost i ispunjenje

Odnos sa partnerom zavisi pre svega od dekade u kojoj je Rak rođen.

I dekada – od 22. juna do 1. jula

Osobe rođene u ovoj dekadi imaće u mladosti veći broj ljubavnih avantura pre nego što se reše na brak. Neverovatno osećajni, često idealizuju partnera i pripisuju mu nestvarne kvalitete.

Njihova naklonjenost porodici jeste isto tako duševne kao i čulne prirode. Deca će im doneti mnogo sreće, ne samo dok su mala i dok se za njih brinu, već i kasnije kada odu i stvore sopstvenu kuću. Biće idealni roditelji.

Svoga životnog partnera neka traže među osobama rođenim u drugoj polovini juna, oktobra ili februara.

II dekada – od 1 jula do 11. jula

Devojka rođena u ovoj dekadi obično se zaljubljuje vrlo mlada, i to vrlo intenzivno. Ljubavi se odaje celim bićem, romantično i idealno.

Osobe ovoga znaka sposobne su za prijateljstvo i žele svima da pomognu. Poštuju tradiciju i veoma su privržene porodičnam životu. Da on bude lepši, mogu im pomoći osobe rođene u znaku Škorpije ili Riba.

III dekada – od 11. jula do 22. jula

Zbog neiskustva, devojka ovoga perioda može biti zavedena, pa ipak, njeni moralni kvaliteti su veoma visoki. Iskusan i „muževan“ čovek ima ogroman uticaj na nju.

Nije redak slučaj da osobe ovoga znaka stupe u kasnijim godinama u brak. Ako nemaju dece, roditeljski instikt zadovoljavaju na taj način što usvajaju neko dete.

I na kraju: Rak je znak koji ne voli površnost. On uvek traži dušu, dom i srce. Ako ga volite iskreno, dobićete partnera koji će vas voleti do kraja života.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com