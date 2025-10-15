Ovaj znak horoskopa ima najtežu sudbinu i srce puno tuge

Svet mu je pretežak, a srce preveliko – uvek pati.

Postoji jedan znak horoskopa koji često deluje kao da na svojim ramenima nosi ceo svet. Dok drugi lako prelaze preko problema, Ribe sve osećaju dublje, jače i intenzivnije. Njihova duša je poput okeana – mirna na površini, ali duboko u sebi krije vrtloge emocija koje niko ne vidi.

Ako poznajete neku osobu rođenu u ovom znaku, verovatno ste primetili koliko ume da se povuče u svoj svet. Ribe često tuguju zbog tuđih problema, osećaju bol drugih kao svoj, i zato se ponekad čine kao da su stalno umorne od života. Nisu one slabe – naprotiv, to su najempatičniji ljudi Zodijaka. Samo im je srce preveliko, a svet često pregrub.

Ponekad će vas iznenaditi njihov osmeh, iako iznutra vode borbu. Ribe nikad neće lako pokazati koliko ih nešto boli, ali će zato druge tešiti, i kad same nemaju snage. Ima nešto plemenito u toj tišini i njihovom večnom pokušaju da svet učine boljim mestom.

Ako ste Ribe, naučite da postavljate granice. Ne morate spašavati svakoga – ponekad je dovoljno da spasite sebe. Bavite se kreativnošću, umetnošću, muzikom – to je vaš način da pretvorite tugu u lepotu.

Nožda su Ribe “najtužniji” znak, ali u njihovoj melanholiji krije se čista magija. Jer samo oni znaju kako iz bola da stvore ljubav, a iz suza – umetnost.

