Ovaj znak horoskopa je jedino istinsko oličenje dobrote – njegovo srce je neuništivo

Koji znak horoskopa ima srce od zlata?

Postoje ljudi koji vas prosto razoružaju svojom dobrotom. Ne glume, ne pokušavaju da se dopadnu – jednostavno su takvi. Topli, iskreni i spremni da pomognu čak i kad im to nije obaveza.

Ako se pitate koji znak u horoskopu ima to čuveno „srce od zlata“, odgovor će mnoge iznenaditi – to su Ribe.

Ribe su kao tiha reka – ne čujete ih uvek, ali kada se pojave, donesu mir. One duboko osećaju sve oko sebe, čak i ono što drugi ne izgovore. Njihova empatija je gotovo zastrašujuća – kao da im duša ima antene za tuđu tugu. I nije im teško da pomognu, čak ni potpunom strancu. Ako ste ikada imali prijatelja u znaku Riba, znate o čemu govorimo – to su oni ljudi koji vas saslušaju bez prekidanja, koji pamte sitnice, i koji vas iznenade porukom baš kad vam je najpotrebnija.

Naravno, ta njihova mekoća zna i da ih košta. Ljudi često iskoriste njihovu dobrotu, a Ribe, umesto da se naljute, jednostavno se povuku – tiho, bez drame. Nauče svoju lekciju, ali i dalje ostanu nežne. To je ono što ih čini posebnima.

A možda je tu i ključ njihovog „zlatnog srca“ – one ne pomažu da bi im neko vratio, već zato što iskreno žele da svet bude makar malo lepši. I ako ste Ribe, nemojte gasiti tu dobrotu. Samo naučite da postavite granice. Nije sebično reći „ne“ kada je vaše „da“ prečesto.

Ako imate Ribe u svom životu, čuvajte ih. Pokažite im da i njih neko vidi, jer oni previše često misle da moraju biti jaki za sve ostale.

Pošaljite im poruku, zagrlite ih bez razloga. Biće vam zahvalne – i to onim tihim, toplim osmehom koji ne zaboravljate.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com