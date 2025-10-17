Ovaj znak horoskopa je najgori u seksu – prosto ne ume da se prepusti i uživa

Zašto im spontani užitak često izmiče – najgori znak horoskopa za seks?

Svi znamo da horoskop može otkriti mnogo toga o nama – naše navike, temperament, pa čak i seksualne sklonosti. Ali da li ste se ikada zapitali koji znak horoskopa baš i nije najbolji u seksu? Iako je seks individualna stvar i svako ima svoje male talente, astrologija ponekad ume da nam pruži zanimljive uvide.

Neslavna titula

Prema nekim astrolozima, Devica često nosi titulu najmanje strastvenog znaka u horoskopu. Zašto? Pa, Device su poznate po svojoj analitičnosti i perfekcionizmu. Njihova potreba da sve bude “savršeno” ponekad ubija spontanost i uživanje u trenutku. Umesto da se prepuste strastima, one razmišljaju o detaljima, redosledu, pa čak i higijeni – što, priznajmo, može umanjiti ugođaj tokom seksa.

Ali, nemojte sve ovo pogrešno shvatiti. Device nisu loše u krevetu – naprotiv, one su pažljive i brižne partnerke. Problem je što često seks tretiraju kao zadatak ili obavezu, a ne kao uživanje. Ako želite da veče bude vruće i nezaboravno, potrebno je da se Device oslobode pritiska perfekcionizma i prepuste strastima.

Kako treba sa njima?

Nije svaki znak horoskopa instant “zver u krevetu”, ali to ne znači da ne može i naučiti, eksperimentisati i uživati. Device možda imaju reputaciju najnespretnijeg znaka u seksu, ali uz malo opuštanja i humora, sve dolazi na svoje mesto.

Ako ste u vezi sa Devicom ili ste sami Devica, probajte da se opustite. Igrajte igre, šaljite provokativne poruke, isprobavajte i uživajte u trenutku. Seks nije test, već način da se povežete i zabavite.

