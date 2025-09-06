Ovaj znak horoskopa je previše iskren: Zbog te jedne mane privlači samo lažne prijatelje

Biti potpuno iskren može izgledati kao vrlina, ali ponekad postaje izazov. Blizanci toliko cene iskrenost da privlače ljude koji je zloupotrebljavaju.

Zašto iskrenost može biti opasna

Blizanci ne znaju da filtriraju informacije i osećanja. Njihova otvorenost privlači manipulatora i lažne prijatelje koji žele da iskoriste njihovu dobrotu.

Kako se zaštititi

Postavite granice čak i sa prijateljima.

Učite da prepoznajete lažnu naklonost.

Zadržite iskrenost, ali selektivno je delite.

Negujte prave odnose i udaljite se od toksičnih ljudi.

Iskrenost je snaga, ali pametno korišćena. Zaštitite svoje srce i ostanite verni sebi, dok gradite odnose sa pravim ljudima.

Budite iskreni, ali mudri – pravi prijatelji će vas pronaći.

