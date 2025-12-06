Ovaj znak horoskopa je sledeće nedelje pod jakim udarcem sudbine, neće ni znati šta ga je sve snašlo.

Da li ste ikada imali onaj osećaj kada se sve odvija normalno, a onda – paf – život odluči da vas iznenadi baš onda kada ste se najviše opustili?

E, upravo to čeka jedan horoskopski znak sledeće nedelje. I ne govorim o malim nezgodama, nego o onim trenucima koji vas nateraju da se pitate: „Šta me je ovo snašlo?“

Mnogi će reći da sudbina ume ponekad da bude okrutno iskrena. A za Škorpiju, naredni dani biće kao snažan talas koji dolazi iz potaje.

Nisu to ljudi koji lako posustaju, ali čak i najhrabriji ratnici ponekad se nađu nespremni. Jedan moj prijatelj koji je Škorpija se uvek hvali kako njega ništa ne može iznenaditi – a onda se desi baš to. Život ga uhvati na krivoj nozi i ostavi bez teksta.

Biće tu turbulencija na više frontova – neko će se iznenada udaljiti, planovi će se poremetiti, a osećaj da se sve odigrava „iza leđa“ biće snažan. Škorpija, poznata po svojoj intuiciji, osetiće da nešto nije u redu, ali neće odmah shvatiti šta. I to je ono što je najviše muči – gubitak kontrole nad situacijom koju obično drži čvršće nego bilo ko drugi.

Ali ako već sudbina udara, dobro je što udara baš one koji umeju da se podignu.

Škorpije nikada ne ostaju dugo na dnu. One se regenerišu, transformišu i vraćaju još jače. Kao feniks – znam, zvuči kao kliše, ali ako ste ikad upoznali Škorpiju, znate da je to istina.

Možda baš ovaj izazov, bez obzira koliko naporan deluje, donese novu snagu ili otvori vrata koja su bila zatvorena. Jer ponekad najveći potresi u životu zapravo nas guraju ka onome što nam je stvarno namenjeno.

Ako ste Škorpija – pratite znakove, nemojte ignorisati svoju intuiciju i ne pravite se da je sve pod kontrolom ako nije. Prihvatite pomoć kada vam se ponudi i ne bojte se da usporite i zastanete – jasnoća dolazi tek kada se buka utiša.

Naredna nedelja možda neće biti „lagana šetnja“, ali biće važna. A kada se prašina slegne, shvatićete da vas sudbina nije napala – već vas je usmerila tamo gde već odavno treba da budete.

