Ovaj znak horoskopa je večni miljenik sudbine: Njih kao da Bog lično čuva

Da li si nekada imao onaj osećaj da ti baš sve u životu ide od ruke? Možda si baš ti među izabranima!

Znate dobro onaj osećaj kada vam se čini da nekome sve ide od ruke? Kao da privlači sreću, baš poput magneta. Astrolozi tvrde da postoji jedan znak koji je u tome bez konkurencije – gde god da se pojavi, život mu nekako servira najbolje moguće okolnosti.

Da, reč je o Blizancima. Ako ste rođeni u ovom znaku, verovatno vam nije strano da stvari nekad krene nizbrdo, ali se onda – gotovo preko noći – sve preokrene u vašu korist. Kao da sudbina namigne i kaže: „Opusti se, ja ću ovo da rešim.“

Blizanci su specifični jer u njima žive dve strane – dve ličnosti koje se smenjuju, dopunjuju i često guraju u različitim pravcima. Možda baš ta dvostruka priroda stvara prostor za neverovatne prilike. Zanimljivo je da ih mnogi zovu „dvoličnima“, ali istina je da oni jednostavno imaju dar da pronađu izlaz iz gotovo svake situacije.

Njihov optimizam je zarazan. Kada veruju u sebe (a to im baš dobro ide), svet kao da se nagne na njihovu stranu. Koliko puta ste samo upoznali Blizanca koji u svakoj gužvi pronađe rešenje, a na kraju i profitira? Upravo to ih čini večitim pobednicima.

Čak i u ljubavi, Blizanci znaju da imaju više sreće nego drugi. Njihova iskrenost i potreba za pravom povezanošću često ih vodi do partnera koji ostaje za ceo život. A i kad naiđu na probleme, nekako uspeju da prevaziđu prepreke i podignu vezu na viši nivo.

Pa, da vas pitam – imate li Blizanca u svom životu? Ako imate, verovatno ste primetili da mu se vrata otvaraju tamo gde bi drugima bila zaključana.

Da li i vi poznajete nekog ovakog?

