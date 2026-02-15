Nije baš najbolji izbor za seks tako da ako to tražite - bolje izbegavajte!

Ovaj znak horoskopa je za seks ubedljivo najgori – sa njim je razočaranje uvek zagarantovano!

Koji znak horoskopa nije baš dobar za seks?

„Da li sam očekivao previše u seksu?“ Da, zvezde itekako mogu da utiču na strast i hemiju. I dok neki znakovi u krevetu prosto gore i ostavljaju vas bez daha, jedan znak stalno promašuje metu – i to sa debelim razlogom.

Jarac – ipak ambicija u krevetu ne pomaže za dobar seks

Jarčevi su poznati po disciplini i fokusiranosti -ali na poslu, ne u spavaćoj sobi. Oni planiraju, analiziraju i retko uživaju u trenutku. Romantika često ostaje „na papiru“, dok u stvarnom životu – strast izostaje.

Ako ste u vezi sa Jarcem, budite spremni da preuzmete inicijativu i pokažete im kako da se opuste.

Zašto sve ovo ipak nije kraj sveta?

Iako Jarčevi nisu „vrući kao Ovan“, oni znaju kako da održe stabilnost u vezi i posvete pažnju partneru – kad nauče da se opuste. Dakle, problem nije u njima – problem je u strahu da izgube kontrolu

Ako ste tražili onaj najgori znak horoskopa za seks, taj isti horoskop često ukazuje na Jarca. Ali zapamtite – ljubav i strast su veštine koje se mogu učiti. I Jarac, kad se oslobodi pritiska i planiranja, može postati iznenađujuće posvećen partner.

