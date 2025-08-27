Ovaj znak horoskopa uskoro dobija jedinstvenu priliku da počne ispočetka, kaže astrolog

Samo jednom u životu se dobija ovakva prilika za potpuni restart…

Astrolog Evan Nathaniel Grim najavljuje da će kosmos obrisati staru tablu za Devicu i dati joj jedinstvenu šansu da započne iznova. U narednom mesecu ovaj znak doživljava ne jedan, već dva mlada Meseca u svom znaku, pri čemu je jedan od njih potpuno pomračenje Meseca.

Pokretač promena: dva mlada Meseca

U astrologiji Novi Mesec simbolizuje “reset” – priliku da postavite nove ciljeve i pokrenete promene. Dva takva događaja u znaku Device izuzetno su retki i donose neophodan impuls za prekid stagnacije. Nakon meseci osećaja “zapelo mi je”, konačno stiže obilje prilika za finansijski i lični rast.

Kako iskoristiti kosmičku energiju

Devicama se savetuje da sada hrabro preispitaju sve aspekte života: od izgleda i karijere do ličnog brenda. Čišćenje okoline, organizacija radnog prostora i uspostavljanje novih dnevnih rutina pojačaće efekat resetovanja. Astrološkinja Alexie Gigi ističe da su male, ali dosledne promene u svakodnevici ključne za dugoročnu transformaciju.

Eklipsa 7. septembra: emotivni čistac

Pomračenje Meseca 7. septembra biće emotivni test koji pomaže da pustite sve što vas sputava. Očekujte suočavanje sa skrivenim blokadama i priliku za prečišćavanje misli i osećanja. Tek nakon toga, do 21. septembra, osećaćete kako je Mars ravan – bez prepreka i jasno usmereni ka ciljevima.

Ova jedinstvena astrološka kombinacija otvara put Device ka periodu dugoročne središnosti i blagostanja. Iskoristite svoju šansu da ispišete novu životnu priču.

