Ovaj znak je najtoksičniji u Zodijaku: Sve pamti, sve kontroliše i nikad ne prašta!

Devica je najtoksičniji znak! Astrolozi su saglasni – oni su rođeni da sve pamte, sve kontrolišu i nikada vam neće oprostiti!

U društvu svi znamo one koji stalno komplikuju stvari, preterano su kritični i ne praštaju. Astrolozi su saglasni: taj set osobina pripada jednom znaku koji preuzima titulu najtoksičnijeg karaktera Zodijaka. To je – Devica!

Device su u osnovi pedantne i temeljne, ali njihova potreba da zakomplikuju i najjednostavnije stvari, zajedno sa kritičnošću i zlopamtilom, nadmašuje sve mane ostalih znakova. Astrološki spisi upozoravaju da je Devica jedini znak za koji ćete čuti: „Nikada nisam sreo komplikovaniju osobu“ ili „S njima je nemoguće sarađivati.“

Tri fatalne mane koje iritiraju okolinu

Device su veoma analitične, toliko da se to graniči sa patološkim preterivanjem. Pri donošenju odluke moraju da budu upoznate i sa najsitnijim detaljima, što u praksi znači: Nepopustljive su, kritične, slabo tolerantne i previše brinu za gotovo svaku stvar. Upravo te osobine okolina smatra iritantnim i nepodnošljivim.

1. Komplikator: Poznate su kao „picajzle“ koje vole da je sve u savršenom redu i isključivo onako kako su one zamislile. Sve što odstupa od njihove vizije stvari – neprihvatljivo je i predmet beskrajne analize.

2. Pedanterija: Stalno traženje mana i opsesija detaljima dovodi okolinu do ludila. Device često kritikuju druge ne shvatajući da ta prevelika kontrola uništava svaki spontani trenutak.

3. Zlopamtilo: Ovo je njihova najopasnija mana. Ako Vam se dogodi da im se na neki način zamerite ili im uradite nešto loše, budite sigurni da to nikada, baš nikada neće zaboraviti. Praštanje im nije jača strana; Devica će iskoristiti svaku, pa i najmanju priliku, da Vas podseti na grešku, pa makar i posle 100 godina.

Kako sačuvati živce: Najbolji način da se nosite sa Devicom

Astrolozi savetuju: Biti u okruženju Device zahteva posebne strategije. Da biste sačuvali svoj mir i energiju, morate naučiti da se distancirate od njihove prevelike analize. Njena kritičnost često je samo projekcija nesigurnosti. Ključni savet je: Budite svesni toksičnog uticaja, ali najvažnije je – nikada im se ne zamerite.

Iako svaki znak ima mane, Devica se izdvaja kao onaj s kojim je najteže izaći na kraj. Važno je biti svestan njihove prirode: oni ne zaboravljaju, ne opraštaju i uvek pronalaze način da vam se osvete.

