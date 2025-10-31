Teško vama s njim: Ovaj znak horoskopa opsesivno teži savršenstvu – i nikad ne odustaje

U svetu astrologije vrlo često čujemo o znakovima koji žude za slobodom ili perfektnošću – ali postoji jedan koji uvek preuzima kontrolu do te mere da gotovo ne popušta. Astrolozi izdvajaju jedan znak horoskopa koji se smatra najstrožim perfekcionistom.

Ne zna za površnost

Taj znak je Devica. Astrolozi navode da Devica „ne zna živeti u površnosti, analizira, razlaže, proverava i planira dok svaka podrobnost ne bude na svom mestu.“

Za Devicu, stalo je do više stvari nego do spontanih gestova – struktura, red i smisao imaju centralnu ulogu.

Zašto je baš Devica „vladar“ kontrole?

Devica je vođena planetom Merkur, koja simbolizuje analizu, logiku i red.

Njen perfekcionizam nije samo površna želja za savršenim – to je unutrašnja potreba da stvari funkcionišu i budu kvalitetne.

Međutim, astrolozi isto tako ističu da ova dugotrajna potreba za kontrolom može iscrpiti Device – fizički i emocionalno.

Kako se kontrola manifestuje u svakodnevnom životu

U praktičnom smislu, Devica može:

detaljno proveravati svaki posao, zadatak ili projekt;

u odnosima očekivati da sve bude „ispravno“ – ponekad čak i pre nego što partner i zna šta je očekivano;

imati visoke standarde prema sebi i drugima – i teško prihvatiti kašnjenje, grešku ili „nedovoljno dobru“ izvedbu;

osećati konstantnu potrebu za poboljšanjem – čak i kada su rezultati dobri.

Prednost ili mana?

Kontrola i perfekcionizam mogu biti snaga: Devica tako često donosi organizovanost, pouzdanost i visoke standarde. Ali ako se prerastu u preteranu kritiku i samokritičnost, mogu otežati i lični razvoj i odnos s drugima. Astrolozi ukazuju da, kad Devica shvati da „savršeno“ ne znači apsolutno bez greške, već proces napredovanja – tada kontrola postaje sastavni deo zrelosti i snage.

