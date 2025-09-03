Ovaj znak je poseban, mnoge kažu i najbolji – otkrijte ko je najpouzdaniji u astro-svetu!

Pouzdana i analitična

Device su zemljani znakovi koji drže sve pod kontrolom. Uvek možete računati na njihovu pouzdanost i promišljenu odluku.

Promišljene i metodične

Detaljno razmatraju svaki korak

Donose odluke hladne glave

Pamte i najmanje sitnice

Diplomate sa argumentima

Rođene su da vode diskusiju. Jasni su i nepogrešivi u izražavanju stavova.

Organizovane majstorice planiranja

Device znaju kako da isplaniraju svaki segment dana i projekta – od prioriteta do rokova.

Prefinjeni klasičar

Vole tradicionalne vrednosti

Odišu jednostavnom elegancijom

Izbegavaju kič i primitivizam

Da li se prepoznaješ?

Ako ste Devica, čestitamo – vaša snaga leži u organizaciji i preciznosti. Ako poznajete Device, podelite ovaj tekst i obradujte ih priznanjem.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com