Ovaj znak je poseban, mnogi kažu i najbolji – otkrijte ko je najpouzdaniji u astro-svetu!

 –  ažurirano:  –  
destiny, love, decision
Foto: Krstarica/AI

Pouzdana i analitična

Device su zemljani znakovi koji drže sve pod kontrolom. Uvek možete računati na njihovu pouzdanost i promišljenu odluku.

Promišljene i metodične

Detaljno razmatraju svaki korak
Donose odluke hladne glave
Pamte i najmanje sitnice

Diplomate sa argumentima

Rođene su da vode diskusiju. Jasni su i nepogrešivi u izražavanju stavova.

Organizovane majstorice planiranja

Device znaju kako da isplaniraju svaki segment dana i projekta – od prioriteta do rokova.

Prefinjeni klasičar

Vole tradicionalne vrednosti
Odišu jednostavnom elegancijom
Izbegavaju kič i primitivizam

Da li se prepoznaješ?

Ako ste Devica, čestitamo – vaša snaga leži u organizaciji i preciznosti. Ako poznajete Device, podelite ovaj tekst i obradujte ih priznanjem.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com