Ovaj znak jedva čeka da se mart završi, baksuzan im je i ništa im ne ide od ruke!

Ovaj znak jedva čeka da se malerozan mesec završi i da krenu od početka. Mart je potpuno neočekivano posebno težan za Device.

Mart im je posebno baksuzan i samo čekaju april s nadom da će biti bolji. Ovaj znak jedva čeka da prođe mart i problemi koje im donosi.

Mart je period promena za mnoge znakove, ali nekima može doneti i povećan stres, nesigurnost ili osećaj da stvari ne idu po planu.

U astrologiji se takvi periodi često povezuju sa napetim planetarnim aspektima koji podstiču preispitivanje, ali i nizom manjih prepreka u svakodnevnom životu.

Mart mesec je posebno zahtevan za ovaj znak horoskopa. Device mogu imati osećaj da se sve dešava odjednom, od pritiska na poslu do tenzija u odnosima sa drugima. Zato mnogi od njih već broje dane do kraja meseca.

Device su poznate po svojoj potrebi za redom, planiranjem i kontrolom. Kada stvari počnu da se dešavaju nepredvidivo, to im može izazvati dodatnu nervozu i osećaj pritiska, pa ovaj znak jedva čeka da se sve to završi. Upravo je to energija koju mnoge Device osećaju tokom marta.

Na poslovnom planu mogući su dodatni zadaci, promene planova ili situacije u kojima će morati da rešavaju tuđe greške.

Device često preuzimaju više odgovornosti nego što bi trebalo, pa se lako mogu naći u ulozi osobe koja mora da drži sve konce u svojim rukama.

Sitnice će izazvati veću napetost

Ni privatni odnosi neće uvek biti laki. Mogu se javiti nesporazumi u komunikaciji sa bliskim ljudima, posebno ako Device pokušavaju da kontrolišu sve ili previše analiziraju tuđe postupke. Sitnice koje inače ne bi bile problem sada bi mogle izazvati veću napetost.

Međutim, dobra vest je da ovaj period nije trajan. Kako se mesec bude bližio kraju, mnoge situacije će početi da se smiruju. Device će ponovo osetiti da stvari dolaze na svoje mesto, a stres koji se nakupio postepeno će se smanjivati.

Zato im kraj marta donosi veliko olakšanje, ali i priliku da pronađu ritam koji im najviše odgovara.

(Index.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com