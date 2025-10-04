Ovaj znak obožava novac i spreman je na sve da bi ga zaradio! 

Rođeni u ovom znaku mnogo vole novac i prihvataju se svakog posla u kome može da se zaradi.

Ipak, od toga nemaju velike koristi, jer nisu dovoljno inteligentni da bi mogli najpametnije da raspolažu zarađenim novcem.

Mrze nadmenost i hvalisanje, ali su muškarci u ovom znaku pred ženama upravo takvi.

Trka za ženama im je imperativ i u tome su pravi majstori. Tada znaju da pričaju, ali samo onoliko koliko im neće smetati prilikom sledeće avanture.

Nasuprot tome, u braku su veoma stabilni i vrlo rado podnose sve žrtve.

To su ljudi u znaku JARCA (od 22. decembra do 20. januara).

