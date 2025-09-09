Ovaj znak poseduje šesto čulo – otkrijte ko je najveći empata horoskopa

Ribe su prepoznate kao najosećajniji znak Zodijaka: žive u svetu snova i mašte, intuitivno opažaju sitne vibracije koje drugima promiču i retko se oslanjaju na detalje, već na ukupni doživljaj. Krase ih bogata mašta, kreativnost, vizionarski duh i retki talenti, ali često im je potrebna podrška da istaknu svoje sposobnosti u realnom svetu.

Zašto su Ribe najveći empate

Ribe duboko proživljavaju tuđe emocije i negativne uticaje jer im vladajuća planeta Neptun – bog mora i podsvesti – otvara vrata snovima i vizijama. Najbolje funkcionišu u mirnoj atmosferi ispunjenoj inspiracijom, gde mogu da kanališu svoje talente kroz boje, stihove ili ples, ali bez spoljne pomoći teško koriste svoje darove.

5 razloga njihove mistične prirode

Ribe su vodeni znak poput Raka i Škorpije, zahvaljujući čemu opažaju nevidljive energetske struje.

One su promenljive kao Blizanci, Devica i Strelac, što ih čini posebno prijemčivim za prve znake upozorenja.

Neptun, planeta povezivanja s vidovnjacima i medijima, im daje izraženu intuiciju.

Kao poslednji znak, čuvaju ostatke prethodnog ciklusa i žive s nogom u sadašnjosti i drugom u budućnosti.

Često ne znaju da su vidovite dok im male doze vizija ne otkriju sopstveni dar.

Motto “Ja osećam”

Ribe često “vide” buduće događaje u snovima ili unutrašnjim predosetilima. Kada ne pronađu unutrašnji mir, mogu bežati u poroke, ali ozbiljnim radom na sebi razvijaju intuiciju i duhovnost. Vođene osećajem, postupaju prema onome što su predosetile, oslanjajući se na svoju duboku unutrašnju istinu.

Dublja svrha

Kroz znak Riba učimo kako primiti inspiraciju s viših nivoa, koja nije zemaljska, i prevesti je u umetnost. Razvijaju se intuicija, imaginacija i vidovitost, spajajući se s kolektivnim nesvesnim. Na kraju, Ribe brišu granice materijalnog sveta i povezuju se s beskrajnim okeanom svesti i izvornom Božanskom energijom

