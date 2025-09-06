Ovaj znak zodijaka večno pati u tišini – evo šta ga ceo život muči

Astrolozi ističu da jedan horoskopski znak nosi u sebi neizbrisivu žudnju za romantičnom tragedijom, živi u poetskom svetu i predodređen je na tihu patnju koja ga ne napušta čak ni kad se svet oko njega menja.

Preterana emotivna osetljivost

Rođeni u ovom znaku osećaju svaki dodir života preintenzivno. Njihov unutrašnji svet krasi prevelika mašta i idealizovane slike, zbog čega često gube kontakt sa stvarnošću i postaju povučeni “osobenjaci” koji beže od svakodnevnih izazova.

Strah od suočavanja

Iako bi im hrabrost i istrajnost pomogli da se probiju napred, oni biraju da ostanu u senci sopstvene strepnje. Takav stav im omogućava sigurnost, ali istovremeno i potvrđuje uverenje da nisu spremni za velike korake i promene u životu.

Usmereni na druge, zanemaruju sebe

Ovaj znak iskreno uživa pomažući bližnjima i često preuzima teret tuđih briga. Ipak, istovremeno čuva pravo da večito pati – tvrde da su nesrećni i u tome nalaze neku vrstu emotivne potvrde sopstvene vrednosti.

Ribe – ambasadori tihe tuge

Sve navedeno savršeno opisuje Ribe (19. februar – 20. mart). Njihova romantična priroda, strah od realnosti i ljubav prema tuđim mukama čine ih znakom koji nosi žalost i čežnju kao neizostavan deo identiteta.

