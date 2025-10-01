Ovaj znak zodijaka zrači optimizmom i diše život punim plućima: Evo zašto ga svi obožavaju

Strelac se smatra nepopravljivim optimistom koji u hladnijim mesecima donosi toplinu i energiju; Sunce ulazi u ovaj znak 22. novembra i traje do zimskog solsticija, a njegova priroda odražava radost, hrabrost i želju za uživanjem u životu.

Osnovne karakteristike Strelca

Strelci su poznati po optimizmu, samopouzdanju i entuzijazmu; njima vlada Jupiter, planeta velikodušnosti i sreće, zbog čega astrolozi često smatraju da je Strelac jedan od najsrećnijih znakova zodijaka.

Kako izgleda tipičan Strelac

Tipični Strelac često ima duguljasto i usko lice s istaknutom vilicom, živahan pogled i veseli izraz lica; fizički su obično atletski građeni i viši, ali s godinama mogu postati manje aktivni i skloniji višku kilograma zbog zadovoljstava koje rado prate.

Strelčeve strasti i životni stil

Ljubav prema učenju, putovanjima i sticanju iskustava čini Strelce tolerantnim, velikodušnim i netolerantnim prema ograničenjima; ne trpe monotoniju i vole da im se život stalno menja i iznenađuje.

Snage i slabosti u ponašanju

Strelci osvajaju ljude zaraznim optimizmom i velikodušnošću, ali ih drugi ponekad doživljavaju kao neodgovorne ili nepouzdane jer često traže akciju i nov događaj, pa znaju prekršiti obećanja u potrazi za uzbuđenjem.

Strelac diše život punim plućima, donoseći radost i pokretljivost u okruženje, a najbolje funkcioniše tamo gde vlada sloboda i mogućnost za nova iskustva; imati Strelca pored sebe znači imati saputnika koji podstiče optimizam i avanturu.

