Ovako zabavan horoskop niste čitali: Samo jedna reč razotkriva pravo lice vašeg znaka

Debra Silverman, psiho­terapeutkinja i astrološkinja, kroz seriju kratkih videa svakom znaku Zodijaka dodelila je samo po jednu ključnu reč koja savršeno oslikava njihovu osnovnu motivaciju i stav prema životu.

Ovan – Ja jesam

Ovnovi se pre svega definišu kroz čistu autentičnost. Njihova mantra „Ja jesam“ pokazuje snažnu želju za inicijativom i izražavanjem sopstvene prirode, bez straha od osuđivanja ili pravljenja kompromisa.

Bik – Ja imam

Bikovi vrednuju sigurnost i materijalnu stabilnost. Njihovo „Ja imam“ odražava opsesiju očuvanjem resursa i stvaranjem udobnosti, jer se u posedovanju snaže i pronalaze osećaj kontrole nad sobom i svetom oko sebe.

Blizanci – Ja mislim

Radoznali i prilagodljivi Blizanci pronalaze smisao u idejama i informacijama. Mantra „Ja mislim“ simbolizuje njihovu neiscrpnu želju za učenjem, komunikacijom i razmenom mišljenja sa drugima.

Rak – Ja osećam

Emotivni Rakovi žive kroz osećanja i intuiciju. Njihovo „Ja osećam“ naglašava duboku povezanost sa unutrašnjim svetom i spremnost da se kroz empatiju i zaštitu drugih definišu i sami sebe potvrde.

Lav – Ja hoću

Samouvereni Lavovi teže vođstvu i priznanju. „Ja hoću“ otkriva njihovu odlučnost da ostvare želje, budu u centru pažnje i inspirišu druge svojom harizmom i kreativnošću.

Devica – Ja analiziram

Perfekcionističke Device nalaze sigurnost u detaljima i sistematičnom pristupu. Njihovo „Ja analiziram“ ističe potrebu za logikom, preciznošću i stalnim unapređivanjem svega što rade.

Vaga – Ja (mi) balansiramo

Harmonične Vage teže ravnoteži u odnosima i svakodnevici. Mantra „Ja (mi) balansiramo“ oslikava njihovu sposobnost da uspostave sklad između sopstvenih potreba i tuđih očekivanja.

Škorpija – Ja želim

Intenzivne Škorpije žude za dubinom i transformacijom. „Ja želim“ otkriva njihovu strastvenu potrebu za kontrolom, tajnovitošću i istraživanjem svih skrivenih delova života i ličnosti.

Strelac – Ja tražim/Ja vidim

Slobodoljubivi Strelčevi neprestano tragaju za znanjem i istinom. Njihova dvoslojna mantra „Ja tražim / Ja vidim“ simbolizuje potrebu za širenjem vidika i avanturama koje oplemenjuju duh.

Jarac – Ja koristim

Ambiciozni Jarci vrednuju praktičnost i rezultat. „Ja koristim“ odražava njihovu sposobnost da maksimalno iskoriste resurse, usmere energiju ka cilju i izgrade čvrste temelje za budućnost.

Vodolija – Ja znam

Inovativne Vodolije teže originalnosti i napretku. „Ja znam“ naglašava njihovu orijentaciju ka idejama koje menjaju svet i želju da razumeju kompleksne sisteme koji okružuju čoveka.

Ribe – Ja sanjam/Ja verujem

Empatične Ribe žive kroz maštu i duhovnost. Njihova dvoslojna fraza „Ja sanjam / Ja verujem“ podcrtava sklonost ka inspiraciji, intuiciji i veri u nevidljive sile koje vode životnim tokom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com