Ove dame Zodijaka imaju ubedljivo najveće šanse da postanu basnoslovno bogate, kad-tad!

Naravno, vaš uspeh je povezan sa vašim ambicijama, vašim talentom i vašim resursima. Ali da li bi to moglo biti zapisano i u zvezdama? Podaci ukazuju na vezu.

Platforma za astrologiju i duhovnost Zodiac Story sprovela je astrološku studiju zasnovanu na najbogatijim ženama koje su same napravile bogatstvo od nule, prema Forbsovoj rang listi. I pojavili su se određeni obrasci, sa nekim znacima koji su jasno vodili listu onih za koje postoji verovatnoća da će se obogatiti tokom svog života. Konkretno, studija je otkrila da horoskopski znak neke osobe utiče na to koliko je verovatno da će se obogatiti, na osnovu broja žena koje predstavljaju svaki znak na Forbsovoj listi najvećih finansijskih magova.

1. Jarac

Jarac predvodi listu najbogatijih astroloških znakova sa prosečnom neto vrednošću od 2,2 milijarde dolara među ženama ovog horoskopskog znaka zastupljenim na Forbsovoj rang listi. Jarac Diana Hendriks (koja predsedava ABC Supply-om, jednim od najvećih veleprodajnih distributera krovova, obloga i prozora u SAD) vredi više od 11 milijardi dolara. Još jedan Jarac poznat po svom uspehu? Pa, to je Doli Parton, koja je zaradila bogatstvo od 350 miliona dolara tokom decenija poslovnog uspeha zajedno sa kultnim talentima. Jarčevi su poznati po tome što su i ambiciozni i odlučni, kao i po realnosti – važan balans koji treba postići za osobu koja je okrenuta karijeri. Značajno je da su sva četiri najbogatija znaka poznata po osobinama, uključujući odlučnost i ambiciju, a oba mogu biti ozbiljna prednost za ljude koji teže uspehu i prosperitetu.

2. Lav

Na drugom mestu na listi (i odmah iza znaka na prvom mestu) je Lavica sa 2,1 milijardom dolara. Džudi Fokner, izvršni direktor i osnivač kompanije Epic Sistems za zdravstveni softver sa sedištem u Viskonsinu, Lav je vredan 6,5 milijardi dolara. Lavovi su poznati po tome što su samouvereni i udobno im je da budu centar pažnje – što je važan kvalitet kada su u pitanju poslovne veštine kao što su predstavljanje, pregovaranje sa investitorima i iznošenje velikih ideja.

3. i 4. Vaga i Škorpija

Vaga i Škorpija izjednačeni su za treću poziciju na listi sa 1,2 milijarde dolara. Ova dva znaka predstavljaju Vaga Džudi Lav, poslovna žena iz Oklahome vredna 5,2 milijarde dolara, i Škorpion Taj Li, poslovna žena korejsko-američkog porekla rođena na Tajlandu, vredna 4,1 milijardu dolara. Vage su prirodni mislioci i analizatori, kaže Cosmopolitan, što može biti odlično za posao (ali ih takođe čini sklonim odlaganju). Škorpije, s druge strane, imaju tendenciju da budu smele, kreativne i odlučne, prema sajtu mindbodygreen.

Odlučnost je odličan način da dođete do statusa milijardera.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com