Ove jeseni sve brige im nestaju, pune se samopuzdanjem a novac im samo stiže – da li ste i vi među ovim izabranim znakovima horoskopa

Možda te upravo sada i sama sudbina favorizuje?

Uklanjaju nered, puni su samopouzdanja, a novac se sliva pravo na račun.

Zvezde ove jeseni ne nude samo ljubavne drame i introspektivne trenutke – one donose i finansijske preokrete. Ako osećate da je vreme da konačno preuzmete kontrolu nad svojim novcem, možda ste u savršenoj astrološkoj fazi. Posebno ako ste rođeni u jednom od tri znaka Zodijaka koja će do jeseni postati pravi majstori za finansije.

Bilo da se radi o razduživanju, štednji ili dodatnim prihodima, oni tačno znaju šta treba da urade. Njihova unutrašnja vatra sada gori za stabilnost, i to ne emocionalnu, već novčanu. Hajde da vidimo kako se svaki od njih hvata u koštac sa parama!

Ovan

Ovnovi ne čekaju znak sudbine da bi nešto preduzeli – oni sami prave znakove. Kad je reč o novcu, ključna reč ove jeseni za njih je: cilj. Ovan najbolje funkcioniše kada zna tačno šta želi da postigne i do kada.

Postavite sebi jasne, konkretne ciljeve – na primer: „Otplaćujem 15 hiljada dinara duga do prvog oktobra.“ Zvuči jednostavno, ali Ovnu je upravo ta vrsta izazova motivacija da ne stane.

Uz to, Ovnovi će ove sezone posebno blistati u sporednim poslovima – od frilens angažmana do prvih malih preduzetničkih koraka. Energija im je visoka, a motivacija još veća.

Lav

Lavovi obožavaju glamur i kvalitet, ali jesen traži da skinu krunu i stave budžet u svoje ruke. Prvi korak: realan pregled prihoda i rashoda. Nije omiljeno, ali je neophodno.

Lavovi mogu da zablistaju i dok štede, ako budžet postane njihova lična strategija, a ne kazna. A znate ono što gomilate „za svaki slučaj“? Odeću koju ne nosite? Tehniku koju ne koristite? E, sad to može postati dodatni prihod.

Iskoristite svoje talente za prezentaciju – od onlajn prodaje do stila garažne rasprodaje. Uklanjate nered, puni ste samopouzdanja, a novac se sliva pravo na račun. Dve muve – jedan glamurozni udarac.

Strelac

Strelci vole slobodu, putovanja i dobre priče, ali ove jeseni glavni zaplet je: štednja sa stilom. Vreme je da pogledate gde vam novac „curi“ a da to ni ne primećujete. Skupe večere i previše izlazaka? Može sve to, ali pametnije i u manjoj meri.

Oni su odlični pregovarači, pa sada mogu zablistati i u kontaktu sa bankama. Ako iko može da dobije nižu kamatu uz šarm i par dobrih argumenata, to ste vi.

Svaka ušteda je mala pobeda. A vi volite da pobeđujete – čak i kada je reč o finansijama.

Da li su te zvezde dobro pročitale?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com