Ove nedelje – jedan znak gubi sve, drugi dobija više nego ikad. Da li si među njima?

Škorpija gubi sve, Blizanci dobijaju više nego ikad – proveri da li si ti taj.

Ove nedelje – sve se preokreće. Ako si mislio da će dani proći tiho, horoskop ima drugačije planove. Jedan znak će se suočiti sa gubitkom, dok će drugi dobiti više nego što je ikada sanjao. Da li si ti taj koji gubi – ili onaj koji dobija?

Škorpija – kad ti se sve ruši

Za Škorpiju, ova nedelja donosi emotivne lomove, razočaranja i gubitke. Moguće su tenzije u ljubavi, problemi sa poverenjem i osećaj da te svet ne razume. Ako si Škorpija, ne zatvaraj se u sebe – vreme je da pustiš ono što te boli i ne pokušavaš da kontrolišeš ono što mora da ode. Tvoj mir dolazi tek kad se pomiriš sa gubitkom.

Blizanci – dobitak koji menja sve

Blizanci ulaze u fazu ekspanzije. Poslovne ponude, nova poznanstva, čak i finansijski dobitak – sve je na stolu. Ako si Blizanac, ne propuštaj priliku da se pokažeš. Tvoj talenat dolazi do izražaja, ali samo ako prestaneš da se dvoumiš. Sreća te prati – ali moraš da je prepoznaš.

A šta je sa ostalima?

Rak će morati da donese odluku koja boli, Strelac da prestane da beži od obaveza, a Vodolija da prizna sebi šta zaista želi. Ova nedelja je test iskrenosti i hrabrosti. Neko će pasti, neko će poleteti – a neko će se tek probuditi.

Ne ignoriši poruke univerzuma. Ako osećaš da se nešto menja – verovatno si u pravu. Horoskop nije tu da ti kaže sudbinu, već da ti pokaže gde da gledaš.

