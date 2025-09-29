Ove znakove horoskopa veoma boli tuđ uspeh i sreća – pazite ih se dobro!

Lav i Škorpija su dotične persone.

Dok neki ljudi tuđi uspeh vide kao inspiraciju, postoje oni koji na njega reaguju s nelagodom, pa čak i dozom blagom zavisti. Umesto da se raduju postignućima prijatelja ili kolega, oni to doživljavaju kao vrstu konkurencije. Prema astrologiji, dva znaka horoskopa koji posebno teško podnose kada neko drugi zasija u centru pažnje, prenosi n1info.rs.

Lav – lider koji ne voli da deli scenu

Lavovi vole da budu u fokusu i uživaju kada su reflektori uprti u njih. Kada neko drugi zaseni scenu, njihov blistavi sjaj može se privremeno ugasiti. Iako su poznati po velikodušnosti, u tim momentima u njima se budi takmičarski duh.

Ako kolega napreduje ili prijatelj privuče pažnju svih prisutnih, Lav će se truditi da održi osmeh, ali u sebi može osećati želju da ponovo preuzme primat. Na sreću, njihova prirodna velikodušnost uglavnom nadvlada trenutne osećaje rivalstva, pa će ubrzo uslediti iskrene čestitke.

Škorpija – tiha, ali odlučna konkurencija

Škorpije su ambiciozne i posvećene svojim ciljevima. Kada neko drugi zablista, one to ne vide samo kao tuđi trenutak slave – već kao sopstveni izazov. Za razliku od Lavova, kod Škorpija ljubomora nije vidljiva spolja, ali unutra može da se stvori prava oluja emocija.

Ne žele da budu u senci, pa tuđi uspeh često postaje motivacija da rade još više i nadmaše konkurenciju. Ipak, retko kada će javno priznati da ih je nečiji uspeh zaista impresionirao – u tišini planiraju sledeći potez i koncentrisano idu ka svom cilju.

