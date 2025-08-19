Ovi 3 horoskopska znaka izjeda zavist: Ne mogu da sakriju ljubomoru i nezadovoljstvo

Ljubomora se javlja u raznim odnosima, ali neke osobe uspevaju da je prikriju, dok drugi momentalno otkriju koliko su zavidni ili nezadovoljni.

Zvezde otkrivaju znakove koji čak i najmanji trzaj nesigurnosti jasno pokazuju kroz svoje reakcije i reči.

Bik

Bikovi cene sigurnost i vernost iznad svega, pa svaki talas sumnje u vezi budi jaku ljubomoru. Kada osete da im nešto ili neko preti, automatski postaju zaštitnički nastrojeni i tvrdoglavi. Njihova posesivna crta ispliva na površinu i jasno pokazuje koliko im je odnos važan, otkrivajući njihovu ranjivost.

Lav

Lavovi obožavaju da budu u centru pažnje i teško podnose pomisao da neko drugi zaslužuje iste simpatije. Njihova ljubomora proističe iz želje da budu obožavani i potvrđeni. Kada osete da gube pažnju, postaju glasniji i pokušavaju da skrenu fokus natrag na sebe, ne krijući nezadovoljstvo.

Škorpija

Strastvene Škorpije vezane su za svoje partnere svim bićem, te im sumnja u lojalnost izaziva snažne reakcije. Njihova duboka emotivna povezanost često prelazi granicu i pretvara se u potrebu za kontrolom. Kada ih obuzme ljubomora, ponašanje im postaje očigledno, a opraštanje sumnji još teže.

